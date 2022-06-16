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بوشيلين: قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق المرتزقة في دونيتسك الشعبية لن يتخذ قبل شهر
بوشيلين: قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق المرتزقة في دونيتسك الشعبية لن يتخذ قبل شهر
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، أن قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتزقة من بريطانيا والمغرب، حاربوا إلى جانب القوات الأوكرانية، لا... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:27+0000
2022-06-16T09:27+0000
العالم
أخبار جمهورية دونيتسك
حكم
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سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بوشيلين لوكالة سببوتنيك، بهذا الصدد: "في غضون شهر، لن ينفذ (الحكم) بالتأكيد، لأنه يعطى شهر مُخصص للاستئناف. بعد أن يتم الاستئناف أو في حال لم يتم، سيتخذ القرار التالي".وأضاف: "هناك شهر لاستئناف القرار في النظام الدستوري (الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحك) بعد تقديم استئناف أو في حال لم يتم تقديمه، بعدها يجري الانتقال لوزارة العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي ستتخذ قرارا ضمن صلاحياتها، لتنفيذ العقوبة".وشدد بوشيلين على أن "حقيقة إدانة هذه الجرائم هي إشارة إلى أن لا شيء يمر دون أن يلاحظه أحد، ولا يمر أي شيء دون عقاب".وفي 9 حزيران/يونيو الجاري، حُكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول، بالإعدام - مواطنان بريطانيان، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم. وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب مادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، أن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا لن يعاملوا في حال وقوعهم بالأسر وفق اتفاقية جنيف و"أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/قديروف-يؤيد-حكم-الإعدام-بحق-المرتزقة-الأجانب-في-جمهورية-دونيتسك-1063448260.html
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العالم, أخبار جمهورية دونيتسك, حكم

بوشيلين: قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق المرتزقة في دونيتسك الشعبية لن يتخذ قبل شهر

09:27 GMT 16.06.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، أن قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتزقة من بريطانيا والمغرب، حاربوا إلى جانب القوات الأوكرانية، لا يمكن أن يُتخذ قبل شهر من الآن.
سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بوشيلين لوكالة سببوتنيك، بهذا الصدد: "في غضون شهر، لن ينفذ (الحكم) بالتأكيد، لأنه يعطى شهر مُخصص للاستئناف. بعد أن يتم الاستئناف أو في حال لم يتم، سيتخذ القرار التالي".

وأضاف: "هناك شهر لاستئناف القرار في النظام الدستوري (الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحك) بعد تقديم استئناف أو في حال لم يتم تقديمه، بعدها يجري الانتقال لوزارة العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي ستتخذ قرارا ضمن صلاحياتها، لتنفيذ العقوبة".

وشدد بوشيلين على أن "حقيقة إدانة هذه الجرائم هي إشارة إلى أن لا شيء يمر دون أن يلاحظه أحد، ولا يمر أي شيء دون عقاب".
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
قديروف يؤيد حكم الإعدام بحق المرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك
11 يونيو, 16:51 GMT
وفي 9 حزيران/يونيو الجاري، حُكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول، بالإعدام - مواطنان بريطانيان، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.
وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب مادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، أن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا لن يعاملوا في حال وقوعهم بالأسر وفق اتفاقية جنيف و"أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:51 GMT
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