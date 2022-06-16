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https://arabic.sputniknews.com/20220616/خبير-الغرض-من-إطالة-الأزمة-الأوكرانية-يهدف-إلى-إنهاك-روسيا-عسكريا-واقتصاديا-1063710028.html
خبير: الغرض من إطالة الأزمة الأوكرانية يهدف إلى إنهاك روسيا عسكريا واقتصاديا
خبير: الغرض من إطالة الأزمة الأوكرانية يهدف إلى إنهاك روسيا عسكريا واقتصاديا
وقال الخبير الاستراتيجي، اللواء رضا الشريقي، إن الغرب يحاول إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية، بغية إنهاك القوات الروسية وكذلك إنهاك... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:34+0000
2022-06-16T12:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح أن "الغرب يريد تدمير الاقتصاد الأوكراني لكي يقدموا فائض إنتاجهم لهذا البلد، وبنفس الوقت إثبات أنهم يستطيعون تقديم المعونات لأوكرانيا، وجعلها تابعة للغرب، وهو الأمر الذي تدركه روسيا وتعمل بخط ثابت باتجاه تحرير أوكرانيا من هذه العلاقة مع أوروبا".وحول الحوار الروسي مع الجانب الأوكراني، أوضح الشريقي، أن "زيلينيسكي مسيطر عليه من جانب الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ولا يعمل لصالح الشعب الأوكراني، الذي يريد إيقاف الحرب والحوار مع روسيا".وشدد في حديثه مع راديو سبوتنيك، على أن "موسكو ترغب في الحوار إلا أن الرئيس الأوكراني يريد إطالة أمد الحرب كما يريد الغرب".وأعرب عن اعتقاده بأن الشعب الأوكراني في بداية العملية العسكرية كان يميل للجانب الروسي إلا أن الإغراءات الأمريكية والغربية المادية هي التي حالت دون ذلك وزيادة زخم الأعمال القتالية التي افتعلتها دول الناتو.وكانت روسيا قد أكدت أن الإجراءات الأمريكية والبريطانية بتزويد الجانب الأوكراني بالسلاح أدت إلى تقويض الحوار مع أوكرانيا.وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في اجتماع لكبار ممثلي دول بريكس المسؤولين عن القضايا الأمنية، إن روسيا مهتمة بالتوصل إلى اتفاقيات سياسية ودبلوماسية في أقرب وقت، ما يسمح بوقف الأعمال العدائية، إلا أن تجميد المفاوضات من جانب كييف والذي جاء نتيجة الأعمال المدمرة للولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما أدى إلى إنهاء الحوار الروسي الأوكراني.ولفت إلى أن موسكو حاولت مرارا تحذير دول الناتو من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتشجيع "المشاعر العسكرية النازية المعادية لروسيا لدى نظام كييف"، ودعم تطلعاته للانضمام إلى الحلف.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/روسيا-تتهم-واشنطن-بنشر-تقارير-مزيفة-حول-استخدام-موسكو-لذخائر-عنقودية-في-أوكرانيا-1063679248.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير: الغرض من إطالة الأزمة الأوكرانية يهدف إلى إنهاك روسيا عسكريا واقتصاديا

12:34 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يكثف دورياته الجوية والبرية ويعزز حضور الـ "بانتسير" و"اسكندر" شرقي سوريا
الجيش الروسي يكثف دورياته الجوية والبرية ويعزز حضور الـ بانتسير واسكندر شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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وقال الخبير الاستراتيجي، اللواء رضا الشريقي، إن الغرب يحاول إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية، بغية إنهاك القوات الروسية وكذلك إنهاك الاقتصاد الروسي خاصة بعد العقوبات غير المعقولة التي فرضها الغرب وأمريكا.
وأوضح أن "الغرب يريد تدمير الاقتصاد الأوكراني لكي يقدموا فائض إنتاجهم لهذا البلد، وبنفس الوقت إثبات أنهم يستطيعون تقديم المعونات لأوكرانيا، وجعلها تابعة للغرب، وهو الأمر الذي تدركه روسيا وتعمل بخط ثابت باتجاه تحرير أوكرانيا من هذه العلاقة مع أوروبا".
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
روسيا تتهم واشنطن بنشر تقارير مزيفة حول استخدام موسكو لذخائر عنقودية في أوكرانيا
04:10 GMT
وحول الحوار الروسي مع الجانب الأوكراني، أوضح الشريقي، أن "زيلينيسكي مسيطر عليه من جانب الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ولا يعمل لصالح الشعب الأوكراني، الذي يريد إيقاف الحرب والحوار مع روسيا".
وشدد في حديثه مع راديو سبوتنيك، على أن "موسكو ترغب في الحوار إلا أن الرئيس الأوكراني يريد إطالة أمد الحرب كما يريد الغرب".
وأعرب عن اعتقاده بأن الشعب الأوكراني في بداية العملية العسكرية كان يميل للجانب الروسي إلا أن الإغراءات الأمريكية والغربية المادية هي التي حالت دون ذلك وزيادة زخم الأعمال القتالية التي افتعلتها دول الناتو.
وكانت روسيا قد أكدت أن الإجراءات الأمريكية والبريطانية بتزويد الجانب الأوكراني بالسلاح أدت إلى تقويض الحوار مع أوكرانيا.
وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في اجتماع لكبار ممثلي دول بريكس المسؤولين عن القضايا الأمنية، إن روسيا مهتمة بالتوصل إلى اتفاقيات سياسية ودبلوماسية في أقرب وقت، ما يسمح بوقف الأعمال العدائية، إلا أن تجميد المفاوضات من جانب كييف والذي جاء نتيجة الأعمال المدمرة للولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما أدى إلى إنهاء الحوار الروسي الأوكراني.
ولفت إلى أن موسكو حاولت مرارا تحذير دول الناتو من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتشجيع "المشاعر العسكرية النازية المعادية لروسيا لدى نظام كييف"، ودعم تطلعاته للانضمام إلى الحلف.
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
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