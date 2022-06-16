https://arabic.sputniknews.com/20220616/زاخاروفا-الأسلحة-التي-يرسلها-الغرب-إلى-أوكرانيا-ستعود-إليهم-عبر-السوق-السوداء-1063746982.html
زاخاروفا: الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا ستعود إليهم عبر السوق السوداء
زاخاروفا: الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا ستعود إليهم عبر السوق السوداء
اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الغرب بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا وإفشال المفاوضات بين موسكو وكييف من خلال استمراره في إمداد... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T20:36+0000
2022-06-16T20:36+0000
2022-06-16T20:36+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
ماريا زاخاروفا
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وقالت زاخاروفا، في حديث لشبكة "سكاي نيوز عربية"، "الغرب يريد إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، وهو من أفشل المفاوضات مع أوكرانيا عبر استمرار إمداد كييف بالأسلحة".وأضافت: "العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف لاجتثاث النازية ونزع سلاحها وحماية الأمن الروسي، وكييف أظهرت منذ البداية عدم رغبتها في الحوار".وتابعت زاخاروفا "على أوروبا أن تعي أن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا ستعود إليها عبر السوق السوداء".ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن "هناك حملة إعلامية تستهدف روسيا عبر اتهامها بالوقوف وراء أزمة الغذاء في العالم".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/-زاخاروفا-واشنطن-يمكنها-أن-تساهم-في-فتح-الموانئ-الأوكرانية-لكنها-لا-تفعل-ذلك-لسبب-ما-1063692018.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, أخبار العالم الآن
زاخاروفا: الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا ستعود إليهم عبر السوق السوداء
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اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الغرب بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا وإفشال المفاوضات بين موسكو وكييف من خلال استمراره في إمداد الأخيرة بالأسلحة.
وقالت زاخاروفا، في حديث لشبكة "سكاي نيوز عربية"
، "الغرب يريد إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، وهو من أفشل المفاوضات مع أوكرانيا عبر استمرار إمداد كييف بالأسلحة".
وأضافت: "العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف لاجتثاث النازية ونزع سلاحها وحماية الأمن الروسي، وكييف أظهرت منذ البداية عدم رغبتها في الحوار".
وتابعت زاخاروفا
"على أوروبا أن تعي أن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا ستعود إليها عبر السوق السوداء".
ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن "هناك حملة إعلامية تستهدف روسيا عبر اتهامها بالوقوف وراء أزمة الغذاء في العالم".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات
اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.