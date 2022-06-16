https://arabic.sputniknews.com/20220616/فنزويلا-تريد-التعامل-مع-روسيا-بالعملات-الوطنية-الروبل-والبوليفار--1063747376.html

فنزويلا تريد التعامل مع روسيا بالعملات الوطنية.. الروبل والبوليفار

فنزويلا تريد التعامل مع روسيا بالعملات الوطنية.. الروبل والبوليفار

أعلن رئيس المصرف المركزي الفنزويلي، كاليستو أورتيغا سانشيز، أن فنزويلا مهتمة بانتقال كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية مع روسيا، ويجري بالفعل تنفيذ عمليات... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T20:57+0000

2022-06-16T20:57+0000

2022-06-16T21:04+0000

العالم

اقتصاد

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بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال أورتيغا سانشيز، ردا على سؤال عما إذا كان المصرف المركزي الفنزويلي يرى انتقالا حقيقياً إلى الدفع بالعملات الوطنية: "نعم بالطبع".وأضاف: "يوجد في فنزويلا بالفعل استثمارات روسية (بالروبل). والمهمة هي جعل هذا النظام آلياً. في الوقت الحالي، هناك روس يبيعون الروبل إلى المصرف المركزي أو في سوق الصرف الأجنبي، وهناك أشخاص يحتاجون إلى الروبل ويعطون البوليفار للمستثمرين الروس مقابل الروبل. والهدف هو أن يصبح هذا شيئا آلياً".وأكد مدير البنك المركزي الفنزويلي، أنه عقد اجتماعات بشأن هذه المسألة في سان بطرسبورغ هذا الأسبوع.وتأتي تصريحات الوزير الفنزويلي بعد تصريحات أخرى جاءت على لسان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الخميس، الذي قال فيها إن موسكو والقاهرة ستتحولان إلى التسويات التجارية المتبادلة بالروبل والجنيه.وقال: "نحن بحاجة إلى استخدام الروبل والجنيه بنشاط للتسويات المتبادلة. حجم التجارة بين روسيا ومصر يسمح لنا بذلك".وتابع: "ننطلق من حقيقة أن زملاءنا المصريين يتعاونون بشكل وثيق مع روسيا على مستوى البنوك المركزية والوزارات والأعمال. أنا متأكد من أنه مثلما هو الحال مع الدول الصديقة الأخرى التي لدينا معها دوران تجاري متبادل ونستخدم عملاتنا الخاصة (الصين والهند والإمارات العربية المتحدة)، سنستخدم أيضا هذا الشكل من التفاعل التجاري مع مصر".وأضاف مانتوروف أن البلدين توصلا إلى اتفاقيات حول توفير منطقة معفاة من الرسوم الجمركية في منطقة بورسعيد. وفقا للوزير: "هذا سيعطي دفعة أكبر لاقتصاد البلدين".

https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزير-الصناعة-والتجارة-الروسي-موسكو-والقاهرة-ستتحولان-إلى-التسويات-المتبادلة-بالعملات-المحلية-1063696745.html

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