عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/فنزويلا-تريد-التعامل-مع-روسيا-بالعملات-الوطنية-الروبل-والبوليفار--1063747376.html
فنزويلا تريد التعامل مع روسيا بالعملات الوطنية.. الروبل والبوليفار
فنزويلا تريد التعامل مع روسيا بالعملات الوطنية.. الروبل والبوليفار
أعلن رئيس المصرف المركزي الفنزويلي، كاليستو أورتيغا سانشيز، أن فنزويلا مهتمة بانتقال كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية مع روسيا، ويجري بالفعل تنفيذ عمليات... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T20:57+0000
2022-06-16T21:04+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg
بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال أورتيغا سانشيز، ردا على سؤال عما إذا كان المصرف المركزي الفنزويلي يرى انتقالا حقيقياً إلى الدفع بالعملات الوطنية: "نعم بالطبع".وأضاف: "يوجد في فنزويلا بالفعل استثمارات روسية (بالروبل). والمهمة هي جعل هذا النظام آلياً. في الوقت الحالي، هناك روس يبيعون الروبل إلى المصرف المركزي أو في سوق الصرف الأجنبي، وهناك أشخاص يحتاجون إلى الروبل ويعطون البوليفار للمستثمرين الروس مقابل الروبل. والهدف هو أن يصبح هذا شيئا آلياً".وأكد مدير البنك المركزي الفنزويلي، أنه عقد اجتماعات بشأن هذه المسألة في سان بطرسبورغ هذا الأسبوع.وتأتي تصريحات الوزير الفنزويلي بعد تصريحات أخرى جاءت على لسان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الخميس، الذي قال فيها إن موسكو والقاهرة ستتحولان إلى التسويات التجارية المتبادلة بالروبل والجنيه.وقال: "نحن بحاجة إلى استخدام الروبل والجنيه بنشاط للتسويات المتبادلة. حجم التجارة بين روسيا ومصر يسمح لنا بذلك".وتابع: "ننطلق من حقيقة أن زملاءنا المصريين يتعاونون بشكل وثيق مع روسيا على مستوى البنوك المركزية والوزارات والأعمال. أنا متأكد من أنه مثلما هو الحال مع الدول الصديقة الأخرى التي لدينا معها دوران تجاري متبادل ونستخدم عملاتنا الخاصة (الصين والهند والإمارات العربية المتحدة)، سنستخدم أيضا هذا الشكل من التفاعل التجاري مع مصر".وأضاف مانتوروف أن البلدين توصلا إلى اتفاقيات حول توفير منطقة معفاة من الرسوم الجمركية في منطقة بورسعيد. وفقا للوزير: "هذا سيعطي دفعة أكبر لاقتصاد البلدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزير-الصناعة-والتجارة-الروسي-موسكو-والقاهرة-ستتحولان-إلى-التسويات-المتبادلة-بالعملات-المحلية-1063696745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104079/23/1040792383_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b96aa288a6433783e4572182ce776bec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد

فنزويلا تريد التعامل مع روسيا بالعملات الوطنية.. الروبل والبوليفار

20:57 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 21:04 GMT 16.06.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس المصرف المركزي الفنزويلي، كاليستو أورتيغا سانشيز، أن فنزويلا مهتمة بانتقال كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية مع روسيا، ويجري بالفعل تنفيذ عمليات منفصلة.
بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال أورتيغا سانشيز، ردا على سؤال عما إذا كان المصرف المركزي الفنزويلي يرى انتقالا حقيقياً إلى الدفع بالعملات الوطنية: "نعم بالطبع".
وأضاف: "يوجد في فنزويلا بالفعل استثمارات روسية (بالروبل). والمهمة هي جعل هذا النظام آلياً. في الوقت الحالي، هناك روس يبيعون الروبل إلى المصرف المركزي أو في سوق الصرف الأجنبي، وهناك أشخاص يحتاجون إلى الروبل ويعطون البوليفار للمستثمرين الروس مقابل الروبل. والهدف هو أن يصبح هذا شيئا آلياً".
وأكد مدير البنك المركزي الفنزويلي، أنه عقد اجتماعات بشأن هذه المسألة في سان بطرسبورغ هذا الأسبوع.
وتأتي تصريحات الوزير الفنزويلي بعد تصريحات أخرى جاءت على لسان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الخميس، الذي قال فيها إن موسكو والقاهرة ستتحولان إلى التسويات التجارية المتبادلة بالروبل والجنيه.
وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
وزير الصناعة والتجارة الروسي: موسكو والقاهرة ستتحولان إلى التسويات المتبادلة بالعملات المحلية
09:46 GMT
وقال: "نحن بحاجة إلى استخدام الروبل والجنيه بنشاط للتسويات المتبادلة. حجم التجارة بين روسيا ومصر يسمح لنا بذلك".
وتابع: "ننطلق من حقيقة أن زملاءنا المصريين يتعاونون بشكل وثيق مع روسيا على مستوى البنوك المركزية والوزارات والأعمال. أنا متأكد من أنه مثلما هو الحال مع الدول الصديقة الأخرى التي لدينا معها دوران تجاري متبادل ونستخدم عملاتنا الخاصة (الصين والهند والإمارات العربية المتحدة)، سنستخدم أيضا هذا الشكل من التفاعل التجاري مع مصر".
وأضاف مانتوروف أن البلدين توصلا إلى اتفاقيات حول توفير منطقة معفاة من الرسوم الجمركية في منطقة بورسعيد. وفقا للوزير: "هذا سيعطي دفعة أكبر لاقتصاد البلدين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала