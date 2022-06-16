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وزير الصناعة والتجارة الروسي: موسكو والقاهرة ستتحولان إلى التسويات المتبادلة بالعملات المحلية
وزير الصناعة والتجارة الروسي: موسكو والقاهرة ستتحولان إلى التسويات المتبادلة بالعملات المحلية
قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الخميس، إن موسكو والقاهرة ستتحولان إلى التسويات التجارية المتبادلة بالروبل والجنيه. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:46+0000
2022-06-16T09:57+0000
روسيا
العالم العربي
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال: "نحن بحاجة إلى استخدام الروبل والجنيه بنشاط للتسويات المتبادلة. حجم التجارة بين روسيا ومصر يسمح لنا بذلك".وتابع: "ننطلق من حقيقة أن زملاءنا المصريين يتعاونون بشكل وثيق مع روسيا على مستوى البنوك المركزية والوزارات والأعمال. أنا متأكد من أنه مثلما هو الحال مع الدول الصديقة الأخرى التي لدينا معها دوران تجاري متبادل ونستخدم عملاتنا الخاصة (الصين والهند والإمارات العربية المتحدة)، سنستخدم أيضا هذا الشكل من التفاعل التجاري مع مصر".وأضاف مانتوروف أن البلدان توصلا إلى اتفاقيات حول توفير منطقة معفاة من الرسوم الجمركية في منطقة بورسعيد. وفقا للوزير: "هذا سيعطي دفعة أكبر لاقتصاد البلدين".وتابع: "خلال العام الماضي، شهدنا اتجاها إيجابيا في السياحة المتبادلة. زار ما يقرب من مليون سائح روسي مصر في العام الماضي، ونحن نرى أنه بالفعل في الربع الأول من هذا العام زار ما يقرب من 400 ألف سائح روسي آخر مصر".وختم: "نتطلع إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة في وقت مبكر بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وهذا سيعطي دفعة إضافية لتطوير علاقاتنا التجارية".
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روسيا, العالم العربي, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

وزير الصناعة والتجارة الروسي: موسكو والقاهرة ستتحولان إلى التسويات المتبادلة بالعملات المحلية

09:46 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 16.06.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم الخميس، إن موسكو والقاهرة ستتحولان إلى التسويات التجارية المتبادلة بالروبل والجنيه.
وقال: "نحن بحاجة إلى استخدام الروبل والجنيه بنشاط للتسويات المتبادلة. حجم التجارة بين روسيا ومصر يسمح لنا بذلك".
وتابع: "ننطلق من حقيقة أن زملاءنا المصريين يتعاونون بشكل وثيق مع روسيا على مستوى البنوك المركزية والوزارات والأعمال. أنا متأكد من أنه مثلما هو الحال مع الدول الصديقة الأخرى التي لدينا معها دوران تجاري متبادل ونستخدم عملاتنا الخاصة (الصين والهند والإمارات العربية المتحدة)، سنستخدم أيضا هذا الشكل من التفاعل التجاري مع مصر".
وأضاف مانتوروف أن البلدان توصلا إلى اتفاقيات حول توفير منطقة معفاة من الرسوم الجمركية في منطقة بورسعيد. وفقا للوزير: "هذا سيعطي دفعة أكبر لاقتصاد البلدين".
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وتابع: "خلال العام الماضي، شهدنا اتجاها إيجابيا في السياحة المتبادلة. زار ما يقرب من مليون سائح روسي مصر في العام الماضي، ونحن نرى أنه بالفعل في الربع الأول من هذا العام زار ما يقرب من 400 ألف سائح روسي آخر مصر".
وختم: "نتطلع إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة في وقت مبكر بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وهذا سيعطي دفعة إضافية لتطوير علاقاتنا التجارية".
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