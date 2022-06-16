https://arabic.sputniknews.com/20220616/فيراري-تعلن-استراتيجية-لإنتاج-80-من-سياراتها-كهربائية-بالكامل-أو-هجينة-بحلول-2023--1063726392.html
"فيراري" تعلن استراتيجية لإنتاج 80% من سياراتها كهربائية بالكامل أو هجينة بحلول 2023
"فيراري" تعلن استراتيجية لإنتاج 80% من سياراتها كهربائية بالكامل أو هجينة بحلول 2023
أعلنت شركة "فيراري" الإيطالية لتصنيع السيارات الرياضية الفاخرة، اليوم الخميس، استراتيجية تتضمن تصنيع 40% من سياراتها كهربائية بالكامل و40% هجينة بحلول عام... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:02+0000
2022-06-16T15:02+0000
2022-06-16T15:02+0000
فيراري
صناعة السيارات
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وأكد بينيديتو فيجنا، الرئيس التنفيذي للشركة، أن أول سيارة كهربائية ستنتج في 2025 مع أول عمليات تسليم في العام التالي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وحاليا، لا يوجد سوى 4 موديلات فقط من فيراري أو 20% من المجموعة سيارات هجين.وتم إطلاق أول نموذج هجين وهو الإصدار لا فيراري المحدود في 2013، مستفيدا من تقنية فورمولا 1.قال فيجنا، رائد الأعمال التكنولوجي السابق الذي انضم لفيراري كمدير تنفيذي قبل 9 أشهر، إن استراتيجية الكهربة "وثيقة الصلة".وأضاف في عرض تحليلي: "إنه ليس مطلوبا فقط قواعد الانبعاثات ولكن الأكثر أهمية هو أننا نعتقد أننا نستطيع أن نستخدم المحرك الكهربائي لتعزيز أداء سياراتنا كما فعلنا مع سيارة فيراري الهجينة".
https://arabic.sputniknews.com/20210625/فيراري-تزيح-الستار-عن-سيارتها-الكهربائية-الهجينة-296-جي-تي-بي-صور-1049352593.html
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فيراري, صناعة السيارات
"فيراري" تعلن استراتيجية لإنتاج 80% من سياراتها كهربائية بالكامل أو هجينة بحلول 2023
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أعلنت شركة "فيراري" الإيطالية لتصنيع السيارات الرياضية الفاخرة، اليوم الخميس، استراتيجية تتضمن تصنيع 40% من سياراتها كهربائية بالكامل و40% هجينة بحلول عام 2030.
وأكد بينيديتو فيجنا، الرئيس التنفيذي للشركة، أن أول سيارة كهربائية
ستنتج في 2025 مع أول عمليات تسليم في العام التالي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وحاليا، لا يوجد سوى 4 موديلات فقط من فيراري أو 20% من المجموعة سيارات هجين.
وتم إطلاق أول نموذج هجين وهو الإصدار لا فيراري المحدود في 2013، مستفيدا من تقنية فورمولا 1.
قال فيجنا، رائد الأعمال التكنولوجي السابق الذي انضم لفيراري كمدير تنفيذي قبل 9 أشهر، إن استراتيجية الكهربة "وثيقة الصلة".
وأضاف في عرض تحليلي: "إنه ليس مطلوبا فقط قواعد الانبعاثات ولكن الأكثر أهمية هو أننا نعتقد أننا نستطيع أن نستخدم المحرك الكهربائي لتعزيز أداء سياراتنا كما فعلنا مع سيارة فيراري الهجينة".