https://arabic.sputniknews.com/20220616/موسكو-ترحب-باعتراف-الدول-الأخرى-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-وخاصة-سوريا-الصديقة-1063704032.html
موسكو ترحب باعتراف الدول الأخرى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخاصة سوريا الصديقة
موسكو ترحب باعتراف الدول الأخرى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخاصة سوريا الصديقة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن موسكو سترحب باعتراف دول أخرى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخاصة الاعتراف من قبل سوريا الصديقة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:12+0000
2022-06-16T11:12+0000
2022-06-16T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو سترحب باعتراف دول أخرى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وخاصة من قبل سوريا الصديقة لنا.وقال بيسكوف للصحفيين: "نرحب باعتراف الدول الأخرى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وخاصة الجمهورية العربية السورية الصديقة".وعن احتمال عقد لقاء بين رئيسي روسيا وسوريا، فلاديمير بوتين وبشار الأسد، قال بيسكوف إن "الكرملين سيعلن عن ذلك في حال عقد مثل هذا الاجتماع".في وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لنائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي دميتري سابلين، بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، اقترح أن تفكر وزارة الخارجية في البلاد بكيفية بناء العلاقات بعد الاعتراف بـ بجمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وكان سابلين قد التقى الأسد، خلال اجتماع المقر التنسيقي لروسيا وسوريا، بشأن عودة اللاجئين واستعادة الحياة السلمية.أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وكتبت وزارة الإعلام في جمهورية دونيتسك عبر قناتها على تليغرام: "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية على تحرير معظم أجزاء الجمهورية وقال إنه سيصدر تعليمات إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".وأكد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد أنهم سيبدؤون الإجراء على الفور.يذكر أن وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية نتاليا نيكونوروفا، كانت قد التقت وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد خلال زيارتها إلى العاصمة السورية دمشق.خلال الاجتماع، أطلعت نيكونوروفا المقداد على تاريخ الصراع في دونباس، وكذلك على الوضع الحالي للعملية العسكرية لتحرير الإقليم.بدوره، أشار وزير الخارجية السوري إلى أوجه التشابه في مصير الشعبين الصديقين، وأدان سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وبالتالي تصبح متواطئة في الجرائم في دونباس.وأعرب عن ثقته في أن الجهود المشتركة لقوات الجمهورية مع القوات المسلحة الروسية ستساعد في تحرير دونباس من النظام الأوكراني وإحلال السلام والهدوء في الإقليم.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/وفد-من-دونيتسك-يصل-إلى-سوريا-لمقابلة-الرئيس-الأسد-صورة-1063529902.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف, أخبار سوريا اليوم
موسكو ترحب باعتراف الدول الأخرى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخاصة سوريا الصديقة
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن موسكو سترحب باعتراف دول أخرى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخاصة الاعتراف من قبل سوريا الصديقة لنا.
موسكو - سبوتنيك. أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو سترحب باعتراف دول أخرى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وخاصة من قبل سوريا الصديقة لنا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نرحب باعتراف الدول الأخرى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وخاصة الجمهورية العربية السورية الصديقة".
وعن احتمال عقد لقاء بين رئيسي روسيا وسوريا، فلاديمير بوتين وبشار الأسد، قال بيسكوف إن "الكرملين سيعلن عن ذلك في حال عقد مثل هذا الاجتماع".
في وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لنائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي دميتري سابلين، بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، اقترح أن تفكر وزارة الخارجية في البلاد بكيفية بناء العلاقات بعد الاعتراف بـ بجمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وكان سابلين قد التقى الأسد، خلال اجتماع المقر التنسيقي لروسيا وسوريا، بشأن عودة اللاجئين واستعادة الحياة السلمية.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وكتبت وزارة الإعلام في جمهورية دونيتسك عبر قناتها على تليغرام: "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية على تحرير معظم أجزاء الجمهورية
وقال إنه سيصدر تعليمات إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".
وأكد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد أنهم سيبدؤون الإجراء على الفور.
يذكر أن وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية
نتاليا نيكونوروفا، كانت قد التقت وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد خلال زيارتها إلى العاصمة السورية دمشق.
خلال الاجتماع، أطلعت نيكونوروفا المقداد على تاريخ الصراع في دونباس، وكذلك على الوضع الحالي للعملية العسكرية لتحرير الإقليم.
بدوره، أشار وزير الخارجية السوري إلى أوجه التشابه في مصير الشعبين الصديقين، وأدان سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وبالتالي تصبح متواطئة في الجرائم في دونباس.
وأعرب عن ثقته في أن الجهود المشتركة لقوات الجمهورية مع القوات المسلحة الروسية ستساعد في تحرير دونباس من النظام الأوكراني وإحلال السلام والهدوء في الإقليم.