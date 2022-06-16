https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزير-الخارجية-السوري-أموال-الغرب-في-مؤتمر-بروكسل-تذهب-للإرهابيين-1063689303.html
وزير الخارجية السوري: أموال الغرب في مؤتمر بروكسل تذهب للإرهابيين
وزير الخارجية السوري: أموال الغرب في مؤتمر بروكسل تذهب للإرهابيين
قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن الأموال التي يقدمها الغرب في مؤتمر بروكسل تذهب للإرهابيين. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T08:26+0000
2022-06-16T08:26+0000
2022-06-16T08:26+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن تصريحات المقداد جاءت، اليوم الخميس، خلال اجتماع الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.وأضاف المقداد، خلال الاجتماع ذاته، أن بلاده تواصل العمل على عودة جميع المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.وفي وقت سابق، كشف مصدر في الوفد السوري المشارك في مباحثات أستانا، أمس الأربعاء، أن جلسة مشاورات رسمية عقدت، قبل بدء المباحثات، بين معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن سوسان، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية في سوريا، ألكسندر لافرينتيف.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في سوريا، وخاصة التهديدات من عدوان "النظام التركي" على الأراضي السورية. وفي هذا السياق، أكد السيد لافرينتيف حرص روسيا الاتحادية التام على حرمة وسلامة الأراضي السورية، وضرورة تجنب أي أعمال تمس بالسيادة السورية وتؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة، كما أكد استمرار روسيا في بذل كافة الجهود للحيلولة دون تعقيد الأوضاع في سوريا".وأضاف المصدر: "من جانبه، أكد سوسان رفض سوريا المطلق للحجج التي يسوقها النظام التركي للعدوان على سوريا وتحقيقاً لأطماعه التوسعية، مجدداً تصميم السوريين على الدفاع عن أرضهم والتمسك بوحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية السورية".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية السوري: أموال الغرب في مؤتمر بروكسل تذهب للإرهابيين
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قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن الأموال التي يقدمها الغرب في مؤتمر بروكسل تذهب للإرهابيين.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"
إن تصريحات المقداد جاءت، اليوم الخميس، خلال اجتماع الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
وأضاف المقداد، خلال الاجتماع ذاته، أن بلاده تواصل العمل على عودة جميع المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.
وفي وقت سابق، كشف مصدر في الوفد السوري المشارك في مباحثات أستانا، أمس الأربعاء، أن جلسة مشاورات رسمية
عقدت، قبل بدء المباحثات، بين معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن سوسان، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية في سوريا، ألكسندر لافرينتيف.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في سوريا، وخاصة التهديدات من عدوان "النظام التركي" على الأراضي السورية. وفي هذا السياق، أكد السيد لافرينتيف حرص روسيا الاتحادية التام على حرمة وسلامة الأراضي السورية، وضرورة تجنب أي أعمال تمس بالسيادة السورية وتؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة، كما أكد استمرار روسيا في بذل كافة الجهود للحيلولة دون تعقيد الأوضاع في سوريا".
وأضاف المصدر: "من جانبه، أكد سوسان رفض سوريا المطلق للحجج التي يسوقها النظام التركي للعدوان على سوريا وتحقيقاً لأطماعه التوسعية، مجدداً تصميم السوريين على الدفاع عن أرضهم والتمسك بوحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية السورية".