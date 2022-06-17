https://arabic.sputniknews.com/20220617/إعلام-أسعار-تذاكر-النقل-البحري-بين-إسبانيا-والمغرب-تشتعل-بسبب-غلاء-الوقود-1063775693.html
إعلام: أسعار تذاكر النقل البحري بين إسبانيا والمغرب "تشتعل" بسبب غلاء الوقود
إعلام: أسعار تذاكر النقل البحري بين إسبانيا والمغرب "تشتعل" بسبب غلاء الوقود
ذكرت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، أن غلاء أسعار المحروقات أشعل أسعار تذاكر النقل البحري بين إسبانيا والمغرب. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T13:45+0000
2022-06-17T13:45+0000
2022-06-17T13:45+0000
العالم العربي
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وأكدت وكالة "hespress" المغربية أن سعر تذاكر البواخر القادمة من الموانئ الأوروبية التي تنطلق منها الرحلات في اتجاه المغرب تضاعف مرتين، مقارنة مع الأسعار التي كانت مطبقة سنة 2019، مع توقع بارتفاع الأسعار خلال ذروة عملية العبور.ويتراوح سعر التذكرة عبر الباخرة انطلاقا من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا نحو ميناء مدينة طنجة، حاليا، بين 550 و560 يورو (حوالي ستة آلاف درهم مغربية)، فيما يُتوقع أن يصل السعر، خلال الأسبوع المقبل إلى 600 يورو، بحسب الوكالة.وأشارت الوكالة إلى أنه: "وفي الوقت الذي خصصت فيه الحكومة دعما ماليا لفائدة أرباب شركات النقل الطرقي من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النقل، فإن مالكي الشركات العاملة في مجال النقل البحري للمسافرين "تُركوا لحالهم"، حسب المصدر الذي تحدث إلى هسبريس، مضيفا: لم يكن أمامنا خيار آخر غير الزيادة في أسعار التذاكر".وأكدت الوكالة أن المهاجرين المغاربة يتخوفون من رفع الأسعار خلال ذروة العبور في شهر يوليو/تموز، في ظل احتمال استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/وكالة-المصارف-المغربية-تقرر-منع-عمليات-تحويل-الأموال-من-وإلى-إسبانيا-1063316249.html
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العالم العربي
إعلام: أسعار تذاكر النقل البحري بين إسبانيا والمغرب "تشتعل" بسبب غلاء الوقود
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ذكرت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، أن غلاء أسعار المحروقات أشعل أسعار تذاكر النقل البحري بين إسبانيا والمغرب.
وأكدت وكالة "hespress" المغربية
أن سعر تذاكر البواخر القادمة من الموانئ الأوروبية التي تنطلق منها الرحلات في اتجاه المغرب تضاعف مرتين، مقارنة مع الأسعار التي كانت مطبقة سنة 2019، مع توقع بارتفاع الأسعار خلال ذروة عملية العبور.
ويتراوح سعر التذكرة عبر الباخرة انطلاقا من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا نحو ميناء مدينة طنجة، حاليا، بين 550 و560 يورو (حوالي ستة آلاف درهم مغربية)، فيما يُتوقع أن يصل السعر، خلال الأسبوع المقبل إلى 600 يورو، بحسب الوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أنه: "وفي الوقت الذي خصصت فيه الحكومة دعما ماليا لفائدة أرباب شركات النقل الطرقي من أجل الحفاظ على استقرار أسعار النقل، فإن مالكي الشركات العاملة في مجال النقل البحري للمسافرين "تُركوا لحالهم"، حسب المصدر الذي تحدث إلى هسبريس، مضيفا: لم يكن أمامنا خيار آخر غير الزيادة في أسعار التذاكر".
وأكدت الوكالة أن المهاجرين المغاربة يتخوفون من رفع الأسعار خلال ذروة العبور في شهر يوليو/تموز، في ظل احتمال استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع.