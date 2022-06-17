https://arabic.sputniknews.com/20220617/إعلام-سقوط-منطاد-إسرائيلي-شمالي-غزة-والجيش-يفتح-تحقيقا-فيديو-وصور-1063767959.html
إعلام: سقوط منطاد إسرائيلي شمالي غزة والجيش يفتح تحقيقا.. فيديو وصور
إعلام: سقوط منطاد إسرائيلي شمالي غزة والجيش يفتح تحقيقا.. فيديو وصور
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بسقوط منطاد استطلاع إسرائيلي بالقرب من معبر إيرز شمالي قطاع غزة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:00+0000
2022-06-17T12:00+0000
2022-06-17T12:11+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104318/62/1043186295_0:113:1011:681_1920x0_80_0_0_c8f8aac7e5b30fa07dd43ed7114da579.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن منطاد تابع للجيش الإسرائيلي سقط شمالي قطاع غزة، وبأن الفلسطينيين يقومون الآن بفحصه، وكذلك الجيش الإسرائيلي الذي فتح تحقيقا حول إذا ما كان قد سقط بنيران الجيش نفسه أو بنيران فلسطينية.وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية فحص دقيقة حول إذا ما تم إطلاق نار من سلاح ثقيل تجاه المنطاد "البالون" العسكري أو سقط بنيران فلسطينية، خاصة وأن الجيش قام بإطلاق النيران في المنطقة التي سقط فيها المنطاد، أيضا.وأوضح الموقع الإلكتروني مفزاك لايف أن البالون ومعدات التصوير الموجودة فيه سقطت في أيدي حركة حماس، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق، فور سقوط المنطاد، نيران المدفعية على المنطقة التي سقط فيها تخوفا من تسرب المعلومات.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104318/62/1043186295_0:18:1011:776_1920x0_80_0_0_687c63217a8789884a059a9c0b841a50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم العربي
إعلام: سقوط منطاد إسرائيلي شمالي غزة والجيش يفتح تحقيقا.. فيديو وصور
12:00 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بسقوط منطاد استطلاع إسرائيلي بالقرب من معبر إيرز شمالي قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن منطاد تابع للجيش الإسرائيلي سقط شمالي قطاع غزة
، وبأن الفلسطينيين يقومون الآن بفحصه، وكذلك الجيش الإسرائيلي الذي فتح تحقيقا حول إذا ما كان قد سقط بنيران الجيش نفسه أو بنيران فلسطينية.
وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن الجيش الإسرائيلي
يقوم بعملية فحص دقيقة حول إذا ما تم إطلاق نار من سلاح ثقيل تجاه المنطاد "البالون" العسكري أو سقط بنيران فلسطينية، خاصة وأن الجيش قام بإطلاق النيران في المنطقة التي سقط فيها المنطاد، أيضا.
وأوضح الموقع الإلكتروني مفزاك لايف أن البالون ومعدات التصوير الموجودة فيه سقطت في أيدي حركة حماس، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق، فور سقوط المنطاد، نيران المدفعية على المنطقة التي سقط فيها تخوفا من تسرب المعلومات.