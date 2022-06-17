https://arabic.sputniknews.com/20220617/إعلام-فرنسا-أصبحت-لا-تستقبل-الغاز-عن-طريق-خط-الأنابيب-الروسي-1063756950.html
فرنسا أصبحت لا تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي
فرنسا أصبحت لا تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي
أعلنت شركة نقل الغاز الفرنسية "غرتغاز"، اليوم الجمعة، أن فرنسا لم تعد تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T08:28+0000
2022-06-17T08:28+0000
2022-06-17T08:29+0000
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روسيا
فرنسا أصبحت لا تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي
08:28 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 08:29 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت شركة نقل الغاز الفرنسية "غرتغاز"، اليوم الجمعة، أن فرنسا لم تعد تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي.