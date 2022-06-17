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فرنسا أصبحت لا تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي
https://arabic.sputniknews.com/20220617/إعلام-فرنسا-أصبحت-لا-تستقبل-الغاز-عن-طريق-خط-الأنابيب-الروسي-1063756950.html
فرنسا أصبحت لا تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي
فرنسا أصبحت لا تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي
أعلنت شركة نقل الغاز الفرنسية "غرتغاز"، اليوم الجمعة، أن فرنسا لم تعد تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا

فرنسا أصبحت لا تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي

08:28 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 08:29 GMT 17.06.2022)
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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أعلنت شركة نقل الغاز الفرنسية "غرتغاز"، اليوم الجمعة، أن فرنسا لم تعد تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي.
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