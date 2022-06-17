https://arabic.sputniknews.com/20220617/السعودية-تعلن-تفاصيل-أطول-ممشى-في-العالم-يربط-بين-المشاعر-المقدسة-1063783355.html
السعودية تعلن تفاصيل أطول ممشى في العالم يربط بين المشاعر المقدسة
السعودية تعلن تفاصيل أطول ممشى في العالم يربط بين المشاعر المقدسة
أعلنت المملكة العربية السعودية، تفاصيل أطول ممشى في العالم، والذي يربط بين المشاعر المقدسة، بمكة المكرمة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T15:27+0000
2022-06-17T15:27+0000
2022-06-17T15:27+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن حج هذا العام يشهد استفادة ضيوف الرحمن من أطول ممشى في العالم، حيث يربط بين المشاعر المقدسة بداية من مشعر عرفة، ونهاية بمشعر منى، مرورا بمشعر مزدلفة.يضم الممشى أربعة مسارات بإجمالي أطوال تزيد على 25 كيلومترا، لذلك يعد من أطول طرق المشاة في العالم، إذ بلغ طول الطريق الأول 5100 متر طولي، والثاني 7580 مترا طوليا، والثالث 7556 مترا طوليا، والرابع 4620 مترا طوليا.تضمنت المسارات تركيب بلاط "إنترلوك" بما يعادل 500 ألف متر مربع، وإقامة حواجز خرسانية بلغت 500 حاجز، و1000 كرسي لاستراحة الحجاج.كما يحتوي الممشى على 57 لوحة إرشادية، وما يزيد عن 400 عمود إنارة عالية التقنية، إضافة إلى 810 من فوانيس اللد، و25 برج إنارة بارتفاع 30 مترًا، و100 فانوس بقوة 100 واط، وتم تركيب أكثر من 400 سلة نفايات على جانبي الطريق.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/السعودية-تمنع-دخول-الإبل-إلى-المشاعر-المقدسة-خلال-موسم-الحج-1063503303.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية تعلن تفاصيل أطول ممشى في العالم يربط بين المشاعر المقدسة
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أعلنت المملكة العربية السعودية، تفاصيل أطول ممشى في العالم، والذي يربط بين المشاعر المقدسة، بمكة المكرمة.
وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية
، بأن حج هذا العام يشهد استفادة ضيوف الرحمن من أطول ممشى في العالم، حيث يربط بين المشاعر المقدسة بداية من مشعر عرفة، ونهاية بمشعر منى، مرورا بمشعر مزدلفة.
يضم الممشى أربعة مسارات بإجمالي أطوال تزيد على 25 كيلومترا، لذلك يعد من أطول طرق المشاة في العالم، إذ بلغ طول الطريق الأول 5100 متر طولي، والثاني 7580 مترا طوليا، والثالث 7556 مترا طوليا، والرابع 4620 مترا طوليا.
تضمنت المسارات تركيب بلاط "إنترلوك" بما يعادل 500 ألف متر مربع، وإقامة حواجز خرسانية بلغت 500 حاجز، و1000 كرسي لاستراحة الحجاج.
كما يحتوي الممشى على 57 لوحة إرشادية، وما يزيد عن 400 عمود إنارة عالية التقنية، إضافة إلى 810 من فوانيس اللد، و25 برج إنارة بارتفاع 30 مترًا، و100 فانوس بقوة 100 واط، وتم تركيب أكثر من 400 سلة نفايات على جانبي الطريق.