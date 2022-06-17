https://arabic.sputniknews.com/20220617/السعودية-تعلق-على-قرار-المحكمة-الدولية-بحق-عضوين-من-حزب-الله-1063765341.html

السعودية تعلق على قرار المحكمة الدولية بحق عضوين من "حزب الله"

السعودية تعلق على قرار المحكمة الدولية بحق عضوين من "حزب الله"

رحبت المملكة العربية السعودية بحكم المحكمة الدولية بحق عضوين في "حزب الله" لدورهما باغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T11:10+0000

2022-06-17T11:10+0000

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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الجمعة: "نرحب بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​، بحق عميلين تابعين لميليشيا "​حزب الله​" الإرهابي، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل 22 شخصا، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق ​رفيق الحريري​، وجرح 226 شخصا".ودعا البيان المجتمع الدولي​ إلى "الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الشقيق، الذي يعاني من الممارسات الإرهابية العبثية للمليشيا المدعومة من ​إيران​، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا عمدا في إزهاق أرواح الأبرياء، مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد الشقيق"، حسب وصفه.كما أشار البيان إلى "ضرورة القبض على الجناة إحقاقا للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية بسبب ممارساتهم الإرهابية".وأصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق عضوين اثنين من "حزب الله"، لإدانتهما بالاشتراك في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير 2005.وقالت المحكمة، في بيان لها: "حكمت دائرة الاستئناف بالإجماع على حسن مرعي وحسين عنيسي (من حزب الله) بالسجن المؤبد، وهي أقسى عقوبة متاحة بموجب النظام الأساسي والقواعد، عن كل من الجرائم الخمس التي أدينا بها وأمرت بدمج هاتين العقوبتين".وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله. وأدين عياش بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون إلى "حزب الله" وكانوا يحاكمون غيابيا.كان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004.وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الاعتداء 22 قتيلاً و226 جريحاً.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/الحريري-عن-الحكم-بالسجن-المؤبد-ضد-عضوين-من-حزب-الله-بتهمة-قتل-والده-التاريخ-لن-يرحم-1063732063.html

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