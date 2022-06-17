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https://arabic.sputniknews.com/20220617/الشركة-الفرعية-لـغوغل-في-روسيا-تعلن-إفلاسها-1063761635.html
الشركة الفرعية لـ"غوغل" في روسيا تعلن إفلاسها
الشركة الفرعية لـ"غوغل" في روسيا تعلن إفلاسها
سجلت محكمة التحكيم في العاصمة الروسية موسكو "Google LLC"، الفرع الروسي لشركة "غوغل "، طلبا بشأن إفلاسها. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:00+0000
2022-06-17T10:00+0000
روسيا
شركة غوغل
إفلاس
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وتم تقديم الطلب إلى المحكمة في 16 يونيو/حزيران الجاري، فيما لم يتم تحديد موعد لمراجعة صلاحيتها.في 18 مايو الماضي، نشرت شركة Google LLC على موقع الويب الخاص بالسجل الفيدرالي الموحد للمعلومات المهمة قانونا حول حقائق أنشطة الكيانات القانونية (Fedresurs) رسالة حول نيتها الشروع في إفلاسها.وأخطرت الشركة بعد ذلك بنيتها التقدم بطلب للحصول على إعلان إفلاس، فمنذ 22 مارس 2022 تتوقع إفلاسها واستحالة الوفاء بالتزاماتها المالية.في رسالة على المورد الفيدرالي، لم تكشف الشركة عن مبلغ التزاماتها التي لم يتم الوفاء بها. من المعروف أنه في ديسمبر تم فرض غرامة دوران على "ابنة" Google - فرضت المحكمة 7.2 مليار روبل منها بسبب الفشل المتكرر في إزالة المعلومات المحظورة. في نهاية فبراير، رفضت محكمة تاغانسكي في موسكو شكوى الشركة بشأن هذا القرار.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/محكمة-موسكو-تفرض-غرامة-جديدة-على-غوغل-1061441596.html
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روسيا, شركة غوغل, إفلاس

الشركة الفرعية لـ"غوغل" في روسيا تعلن إفلاسها

10:00 GMT 17.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورغوغل
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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سجلت محكمة التحكيم في العاصمة الروسية موسكو "Google LLC"، الفرع الروسي لشركة "غوغل "، طلبا بشأن إفلاسها.
وتم تقديم الطلب إلى المحكمة في 16 يونيو/حزيران الجاري، فيما لم يتم تحديد موعد لمراجعة صلاحيتها.
في 18 مايو الماضي، نشرت شركة Google LLC على موقع الويب الخاص بالسجل الفيدرالي الموحد للمعلومات المهمة قانونا حول حقائق أنشطة الكيانات القانونية (Fedresurs) رسالة حول نيتها الشروع في إفلاسها.
وأخطرت الشركة بعد ذلك بنيتها التقدم بطلب للحصول على إعلان إفلاس، فمنذ 22 مارس 2022 تتوقع إفلاسها واستحالة الوفاء بالتزاماتها المالية.
شعار شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
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السلطات القضائية الروسية تفرض غرامة على "غوغل" تقدر بأكثر من 90 ألف دولار بسبب محتوى محظور
21 أبريل, 09:22 GMT
في رسالة على المورد الفيدرالي، لم تكشف الشركة عن مبلغ التزاماتها التي لم يتم الوفاء بها. من المعروف أنه في ديسمبر تم فرض غرامة دوران على "ابنة" Google - فرضت المحكمة 7.2 مليار روبل منها بسبب الفشل المتكرر في إزالة المعلومات المحظورة. في نهاية فبراير، رفضت محكمة تاغانسكي في موسكو شكوى الشركة بشأن هذا القرار.
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