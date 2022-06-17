https://arabic.sputniknews.com/20220617/الشركة-الفرعية-لـغوغل-في-روسيا-تعلن-إفلاسها-1063761635.html
الشركة الفرعية لـ"غوغل" في روسيا تعلن إفلاسها
الشركة الفرعية لـ"غوغل" في روسيا تعلن إفلاسها
سجلت محكمة التحكيم في العاصمة الروسية موسكو "Google LLC"، الفرع الروسي لشركة "غوغل "، طلبا بشأن إفلاسها. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T10:00+0000
2022-06-17T10:00+0000
2022-06-17T10:00+0000
روسيا
شركة غوغل
إفلاس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104361/61/1043616144_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_ee8599293d729740d3a8c03e6019a09d.jpg
وتم تقديم الطلب إلى المحكمة في 16 يونيو/حزيران الجاري، فيما لم يتم تحديد موعد لمراجعة صلاحيتها.في 18 مايو الماضي، نشرت شركة Google LLC على موقع الويب الخاص بالسجل الفيدرالي الموحد للمعلومات المهمة قانونا حول حقائق أنشطة الكيانات القانونية (Fedresurs) رسالة حول نيتها الشروع في إفلاسها.وأخطرت الشركة بعد ذلك بنيتها التقدم بطلب للحصول على إعلان إفلاس، فمنذ 22 مارس 2022 تتوقع إفلاسها واستحالة الوفاء بالتزاماتها المالية.في رسالة على المورد الفيدرالي، لم تكشف الشركة عن مبلغ التزاماتها التي لم يتم الوفاء بها. من المعروف أنه في ديسمبر تم فرض غرامة دوران على "ابنة" Google - فرضت المحكمة 7.2 مليار روبل منها بسبب الفشل المتكرر في إزالة المعلومات المحظورة. في نهاية فبراير، رفضت محكمة تاغانسكي في موسكو شكوى الشركة بشأن هذا القرار.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/محكمة-موسكو-تفرض-غرامة-جديدة-على-غوغل-1061441596.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104361/61/1043616144_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_83ff6258aaa2288da90f2a42594b0abd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شركة غوغل, إفلاس
الشركة الفرعية لـ"غوغل" في روسيا تعلن إفلاسها
تابعنا عبر
سجلت محكمة التحكيم في العاصمة الروسية موسكو "Google LLC"، الفرع الروسي لشركة "غوغل "، طلبا بشأن إفلاسها.
وتم تقديم الطلب إلى المحكمة في 16 يونيو/حزيران الجاري، فيما لم يتم تحديد موعد لمراجعة صلاحيتها.
في 18 مايو الماضي، نشرت شركة Google LLC على موقع الويب الخاص بالسجل الفيدرالي الموحد للمعلومات المهمة قانونا حول حقائق أنشطة الكيانات القانونية (Fedresurs) رسالة حول نيتها الشروع في إفلاسها.
وأخطرت الشركة بعد ذلك بنيتها التقدم بطلب للحصول على إعلان إفلاس، فمنذ 22 مارس 2022 تتوقع إفلاسها واستحالة الوفاء بالتزاماتها المالية.
في رسالة على المورد الفيدرالي، لم تكشف الشركة عن مبلغ التزاماتها التي لم يتم الوفاء بها. من المعروف أنه في ديسمبر تم فرض غرامة دوران على "ابنة" Google - فرضت المحكمة 7.2 مليار روبل منها بسبب الفشل المتكرر في إزالة المعلومات المحظورة. في نهاية فبراير، رفضت محكمة تاغانسكي في موسكو شكوى الشركة بشأن هذا القرار.