https://arabic.sputniknews.com/20220617/العراق-يدين-القصف-التركي-لسنجار-ويعتبره-انتهاكا-صارخا-لسيادته-1063766723.html
العراق يدين القصف التركي لسنجار ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته
العراق يدين القصف التركي لسنجار ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته
أدان العراق، اليوم الجمعة، القصف التركي الذي استهدف مقارّ حكومية ومنازل في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:36+0000
2022-06-17T11:36+0000
2022-06-17T11:36+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107410_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_1b4c33ab11ef2ec2c9402457a26e94ff.jpg
وقالت الخارجية العراقية في بيان إن "هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرين جراء هذا الفعل ".وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه".وأشار البيان إلى أن "ذلك يتطلب موقفا موحدا لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى". كما أكدت الوزارة أنها "ستتخذ الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".وكانت تركيا قد أطلقت عملية "المخلب- القفل" ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في أبريل/ نيسان الماضي، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/بغداد-تركيا-لا-تمتلك-أي-أساس-قانوني-يسمح-لها-بالتوغل-شمال-العراق-1061567878.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107410_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_1f457e3a1faa1fe7a5530744e09e6782.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار تركيا اليوم
العراق يدين القصف التركي لسنجار ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته
تابعنا عبر
أدان العراق، اليوم الجمعة، القصف التركي الذي استهدف مقارّ حكومية ومنازل في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد.
وقالت الخارجية العراقية في بيان إن "هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق
، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرين جراء هذا الفعل ".
وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه".
وأشار البيان إلى أن "ذلك يتطلب موقفا موحدا لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى".
كما أكدت الوزارة أنها "ستتخذ الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".
وكانت تركيا قد أطلقت عملية "المخلب- القفل" ضد حزب العمال الكردستاني
في شمال العراق في أبريل/ نيسان الماضي، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.