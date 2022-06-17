https://arabic.sputniknews.com/20220617/العراق-يدين-القصف-التركي-لسنجار-ويعتبره-انتهاكا-صارخا-لسيادته-1063766723.html

العراق يدين القصف التركي لسنجار ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته

العراق يدين القصف التركي لسنجار ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته

أدان العراق، اليوم الجمعة، القصف التركي الذي استهدف مقارّ حكومية ومنازل في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T11:36+0000

2022-06-17T11:36+0000

2022-06-17T11:36+0000

العراق

أخبار تركيا اليوم

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وقالت الخارجية العراقية في بيان إن "هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرين جراء هذا الفعل ".وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه".وأشار البيان إلى أن "ذلك يتطلب موقفا موحدا لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى". كما أكدت الوزارة أنها "ستتخذ الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".وكانت تركيا قد أطلقت عملية "المخلب- القفل" ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في أبريل/ نيسان الماضي، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

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العراق, أخبار تركيا اليوم