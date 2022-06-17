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https://arabic.sputniknews.com/20220617/العراق-يدين-القصف-التركي-لسنجار-ويعتبره-انتهاكا-صارخا-لسيادته-1063766723.html
العراق يدين القصف التركي لسنجار ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته
العراق يدين القصف التركي لسنجار ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته
أدان العراق، اليوم الجمعة، القصف التركي الذي استهدف مقارّ حكومية ومنازل في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:36+0000
2022-06-17T11:36+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
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وقالت الخارجية العراقية في بيان إن "هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرين جراء هذا الفعل ".وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه".وأشار البيان إلى أن "ذلك يتطلب موقفا موحدا لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى". كما أكدت الوزارة أنها "ستتخذ الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".وكانت تركيا قد أطلقت عملية "المخلب- القفل" ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في أبريل/ نيسان الماضي، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/بغداد-تركيا-لا-تمتلك-أي-أساس-قانوني-يسمح-لها-بالتوغل-شمال-العراق-1061567878.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم

العراق يدين القصف التركي لسنجار ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته

11:36 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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أدان العراق، اليوم الجمعة، القصف التركي الذي استهدف مقارّ حكومية ومنازل في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد.
وقالت الخارجية العراقية في بيان إن "هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرين جراء هذا الفعل ".
وأضاف البيان أن "هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه".
وأشار البيان إلى أن "ذلك يتطلب موقفا موحدا لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى".
كما أكدت الوزارة أنها "ستتخذ الإجراءات المقررة بعد اكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
بغداد: تركيا لا تمتلك أي أساس قانوني يسمح لها بالتوغل شمال العراق
24 أبريل, 21:45 GMT
وكانت تركيا قد أطلقت عملية "المخلب- القفل" ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في أبريل/ نيسان الماضي، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
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