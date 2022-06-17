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https://arabic.sputniknews.com/20220617/باتروشيف-أحد-مكونات-الخط-العدواني-للولايات-المتحدة-وحلفائها-هو-التوسع-المتهور-للناتو-1063755918.html
باتروشيف: أحد مكونات الخط العدواني للولايات المتحدة وحلفائها هو التوسع المتهور للناتو
باتروشيف: أحد مكونات الخط العدواني للولايات المتحدة وحلفائها هو التوسع المتهور للناتو
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، بأن أحد مكونات الخط العدواني للولايات المتحدة وحلفائها هو التوسع المتهور لحلف شمال الأطلسي"الناتو". 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T07:54+0000
2022-06-17T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
نيكولاي باتروشيف
الأمن الجماعي
الناتو
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وقال باتروشيف في كلمة خلال اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يعقد في يريفان اليوم الجمعة، إن البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي اقتربت من حدود روسيا وبيلاروسيا، ويستمر الناتو في تعزيز وجوده على هذا الجانب، قائلا: "أحد المكونات الرئيسية للخط العدواني للولايات المتحدة وحلفائها هو التوسع المتهور لحلف شمال الأطلسي. وعلى الرغم من التأكيدات السياسية المقدمة لنا، فقد اقتربت البنية التحتية للناتو من الحدود الروسية والبيلاروسية".تابع باتروشيف، نتيجة لذلك، "يجري بناء الوجود العسكري على الجانب الغربي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويتم تحديث البنية التحتية العسكرية بوتيرة متسارعة، كما تجرى تدريبات عديدة للتحالف".وأشار إلى أن حالة الأمن الجماعي في منطقة أوروبا الشرقية قد تدهورت بشكل كبير.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/مجلس-الأمن-الروسي-الولايات-المتحدة-تستخدم-القاعدة-وطالبان-لأهدافها-الخاصة-1063658184.html
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روسيا, نيكولاي باتروشيف, الأمن الجماعي, الناتو

باتروشيف: أحد مكونات الخط العدواني للولايات المتحدة وحلفائها هو التوسع المتهور للناتو

07:54 GMT 17.06.2022
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نيكولاي باترشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، بأن أحد مكونات الخط العدواني للولايات المتحدة وحلفائها هو التوسع المتهور لحلف شمال الأطلسي"الناتو".
وقال باتروشيف في كلمة خلال اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يعقد في يريفان اليوم الجمعة، إن البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي اقتربت من حدود روسيا وبيلاروسيا، ويستمر الناتو في تعزيز وجوده على هذا الجانب، قائلا: "أحد المكونات الرئيسية للخط العدواني للولايات المتحدة وحلفائها هو التوسع المتهور لحلف شمال الأطلسي. وعلى الرغم من التأكيدات السياسية المقدمة لنا، فقد اقتربت البنية التحتية للناتو من الحدود الروسية والبيلاروسية".
تابع باتروشيف، نتيجة لذلك، "يجري بناء الوجود العسكري على الجانب الغربي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويتم تحديث البنية التحتية العسكرية بوتيرة متسارعة، كما تجرى تدريبات عديدة للتحالف".
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تستخدم "القاعدة" و"طالبان" لأهدافها الخاصة
15 يونيو, 14:45 GMT
وأشار إلى أن حالة الأمن الجماعي في منطقة أوروبا الشرقية قد تدهورت بشكل كبير.
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