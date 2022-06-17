https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-روسيا-بذلت-كل-ما-في-وسعها-لخلق-علاقات-إيجابية-مع-أوكرانيا-1063792478.html
بوتين: روسيا بذلت كل ما في وسعها لخلق علاقات إيجابية مع أوكرانيا
بوتين: روسيا بذلت كل ما في وسعها لخلق علاقات إيجابية مع أوكرانيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لتهيئة الظروف لعلاقات مواتية مع أوكرانيا، ومساعدة الدولة المجاورة على مدى عقود. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T18:39+0000
2022-06-17T18:39+0000
2022-06-17T18:39+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حسنًا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا على أي حال؛ كانت روسيا نفسها في وضع صعب في التسعينيات؛ لكن مع ذلك، ساعدنا باستمرار، وساعدنا في القروض، وموارد الطاقة الرخيصة وعلى مدى عقود".وأشار إلى أن روسيا كانت مستعدة للتعاون في مجال القطاعات الصناعية الرئيسية: في الطيران، وبناء السفن، وعرضت أشكالا مختلفة من التعاون.وقال الرئيس الروسي: "بصراحة، أنا لا أفهم حقًا ما الذي يمكننا فعله أيضاً".هذا ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين في مدينة سان بطرسبورغ، في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية في هذا المنتدى باعتبارها شريكاً إعلامياً.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-التدابير-الروسية-في-دونباس-مشروعة-تماما-على-عكس-تصرفات-واشنطن-في-ليبيا-أو-العراق-1063788295.html
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روسيا, العالم
بوتين: روسيا بذلت كل ما في وسعها لخلق علاقات إيجابية مع أوكرانيا
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لتهيئة الظروف لعلاقات مواتية مع أوكرانيا، ومساعدة الدولة المجاورة على مدى عقود.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حسنًا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا على أي حال؛ كانت روسيا نفسها في وضع صعب في التسعينيات؛ لكن مع ذلك، ساعدنا باستمرار، وساعدنا في القروض، وموارد الطاقة الرخيصة وعلى مدى عقود".
وأشار إلى أن روسيا كانت مستعدة للتعاون في مجال القطاعات الصناعية الرئيسية: في الطيران، وبناء السفن، وعرضت أشكالا مختلفة من التعاون.
وقال الرئيس الروسي: "بصراحة، أنا لا أفهم حقًا ما الذي يمكننا فعله أيضاً".
هذا ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين في مدينة سان بطرسبورغ، في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران. وتشارك وكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية في هذا المنتدى باعتبارها شريكاً إعلامياً.