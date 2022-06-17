https://arabic.sputniknews.com/20220617/دونيتسك-الرباط-لم-تتواصل-معنا-بشأن-المرتزقة-في-أوكرانيا-1063792132.html
دونيتسك: الرباط لم تتواصل معنا بشأن المرتزقة في أوكرانيا
دونيتسك: الرباط لم تتواصل معنا بشأن المرتزقة في أوكرانيا
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك عربي" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، إن الجهات الرسمية المغربية لم تتصل مع... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T18:10+0000
2022-06-17T18:10+0000
2022-06-17T18:10+0000
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وقال ردا على سؤال عن هذا الموضوع: "لم يكن هناك أي اتصالات رسمية حتى اللحظة من المغرب".في 9 يونيو/حزيران الجاري، حُكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام - مواطنان بريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و"أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بصدد-تصدير-المنتجات-إلى-سوريا-عبر-ميناء-ماريوبول-1063791123.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار أوكرانيا, روسيا
دونيتسك: الرباط لم تتواصل معنا بشأن المرتزقة في أوكرانيا
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك عربي" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، إن الجهات الرسمية المغربية لم تتصل مع سلطات دونيتسك فيما يتعلق بالمرتزقة المقاتلين مع الجانب الأوكراني.
وقال ردا على سؤال عن هذا الموضوع: "لم يكن هناك أي اتصالات رسمية حتى اللحظة من المغرب".
في 9 يونيو/حزيران الجاري، حُكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام - مواطنان بريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.
وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و"أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".