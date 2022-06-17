عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/كيف-يعامل-محررو-دونباس-الأجانب-المحاصرين-في-مصنع-آزوت؟-1063755036.html
كيف يعامل محررو دونباس الأجانب المحاصرين في مصنع "آزوت"؟
كيف يعامل محررو دونباس الأجانب المحاصرين في مصنع "آزوت"؟
كيف تتعامل سلطات جمهورية لوغانسك مع الأجانب المحاصرين حاليا مع فلول القوات الأوكرانية في مصنع الكيماويات بمدينة سيفيرودونيتسك في حال أعلنوا الاستسلام؟ 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T07:27+0000
2022-06-17T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063754545_0:293:3121:2048_1920x0_80_0_0_95fbaa5de5c3065a61ecdb46ea2bc97b.jpg
حملت "سبوتنيك" هذا السؤال إلى وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف دينيغو، الذي يحضر اجتماع منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، فقال: في حال سلموا أنفسهم إلى محرري المدينة سيتم التحقق في ما إذا تم تجنيدهم في جيوش بلدانهم كمواطنين يجب عليهم أن يؤدوا الخدمة العسكرية أو وصلوا إلى أوكرانيا كمقاتلين متطوعين. في هذه الحالة سيتم التعامل معهم باعتبارهم مرتزقة.ويحاصر محررو مدينة سيفيرودونيتسك حوالي ألف مسلح من عناصر القوات الأوكرانية في مصنع الكيماويات "آزوت". ويُعتقد أنه يوجد بينهم مقاتلون مأجورون وصلوا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولندا.وقد تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من سيطرة القوات الأوكرانية عدا المنطقة الصناعية التي يقع فيها مصنع "آزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك، ومدينة ليسيتشانسك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063754545_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_e2d70f7c31987282c248b1539c89be9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

كيف يعامل محررو دونباس الأجانب المحاصرين في مصنع "آزوت"؟

07:27 GMT 17.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورتحرير مدينة سيفيرودونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية
تحرير مدينة سيفيرودونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كيف تتعامل سلطات جمهورية لوغانسك مع الأجانب المحاصرين حاليا مع فلول القوات الأوكرانية في مصنع الكيماويات بمدينة سيفيرودونيتسك في حال أعلنوا الاستسلام؟
حملت "سبوتنيك" هذا السؤال إلى وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف دينيغو، الذي يحضر اجتماع منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، فقال: في حال سلموا أنفسهم إلى محرري المدينة سيتم التحقق في ما إذا تم تجنيدهم في جيوش بلدانهم كمواطنين يجب عليهم أن يؤدوا الخدمة العسكرية أو وصلوا إلى أوكرانيا كمقاتلين متطوعين. في هذه الحالة سيتم التعامل معهم باعتبارهم مرتزقة.
ويحاصر محررو مدينة سيفيرودونيتسك حوالي ألف مسلح من عناصر القوات الأوكرانية في مصنع الكيماويات "آزوت". ويُعتقد أنه يوجد بينهم مقاتلون مأجورون وصلوا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولندا.
وقد تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من سيطرة القوات الأوكرانية عدا المنطقة الصناعية التي يقع فيها مصنع "آزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك، ومدينة ليسيتشانسك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала