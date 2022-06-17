https://arabic.sputniknews.com/20220617/كيف-يعامل-محررو-دونباس-الأجانب-المحاصرين-في-مصنع-آزوت؟-1063755036.html
كيف يعامل محررو دونباس الأجانب المحاصرين في مصنع "آزوت"؟
كيف يعامل محررو دونباس الأجانب المحاصرين في مصنع "آزوت"؟
كيف تتعامل سلطات جمهورية لوغانسك مع الأجانب المحاصرين حاليا مع فلول القوات الأوكرانية في مصنع الكيماويات بمدينة سيفيرودونيتسك في حال أعلنوا الاستسلام؟ 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T07:27+0000
2022-06-17T07:27+0000
2022-06-17T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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حملت "سبوتنيك" هذا السؤال إلى وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف دينيغو، الذي يحضر اجتماع منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، فقال: في حال سلموا أنفسهم إلى محرري المدينة سيتم التحقق في ما إذا تم تجنيدهم في جيوش بلدانهم كمواطنين يجب عليهم أن يؤدوا الخدمة العسكرية أو وصلوا إلى أوكرانيا كمقاتلين متطوعين. في هذه الحالة سيتم التعامل معهم باعتبارهم مرتزقة.ويحاصر محررو مدينة سيفيرودونيتسك حوالي ألف مسلح من عناصر القوات الأوكرانية في مصنع الكيماويات "آزوت". ويُعتقد أنه يوجد بينهم مقاتلون مأجورون وصلوا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولندا.وقد تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من سيطرة القوات الأوكرانية عدا المنطقة الصناعية التي يقع فيها مصنع "آزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك، ومدينة ليسيتشانسك.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
كيف يعامل محررو دونباس الأجانب المحاصرين في مصنع "آزوت"؟
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كيف تتعامل سلطات جمهورية لوغانسك مع الأجانب المحاصرين حاليا مع فلول القوات الأوكرانية في مصنع الكيماويات بمدينة سيفيرودونيتسك في حال أعلنوا الاستسلام؟
حملت "سبوتنيك" هذا السؤال إلى وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف دينيغو، الذي يحضر اجتماع منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، فقال: في حال سلموا أنفسهم إلى محرري المدينة سيتم التحقق في ما إذا تم تجنيدهم في جيوش بلدانهم كمواطنين يجب عليهم أن يؤدوا الخدمة العسكرية أو وصلوا إلى أوكرانيا كمقاتلين متطوعين. في هذه الحالة سيتم التعامل معهم باعتبارهم مرتزقة.
ويحاصر محررو مدينة سيفيرودونيتسك
حوالي ألف مسلح من عناصر القوات الأوكرانية في مصنع الكيماويات "آزوت". ويُعتقد أنه يوجد بينهم مقاتلون مأجورون وصلوا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولندا.
وقد تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من سيطرة القوات الأوكرانية عدا المنطقة الصناعية التي يقع فيها مصنع "آزوت" في مدينة سيفيرودونيتسك، ومدينة ليسيتشانسك.