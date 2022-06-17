https://arabic.sputniknews.com/20220617/ماكرون-لا-يستبعد-إمكانية-زيارة-لروسيا-ووضع-المرشح-لا-يعني-أن-أوكرانيا-أصبحت-عضوا-1063751647.html

ماكرون لا يستبعد إمكانية زيارة روسيا ووضع المرشح لا يعني أن أوكرانيا أصبحت عضوا

ماكرون لا يستبعد إمكانية زيارة روسيا ووضع المرشح لا يعني أن أوكرانيا أصبحت عضوا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن إمكانية زيارته لموسكو في الفترة القادمة موجودة فعلا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T04:48+0000

2022-06-17T04:48+0000

2022-06-17T05:00+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "تي-إف-1 التلفزيونية": "من أجل زيارة روسيا الآن، هناك حاجة إلى شروط أولية، وإشارات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وعن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي قال ماكرون: "أوكرانيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي غدا، هذه العملية ستستغرق وقتا".وأوضح أنه حتى لو تم منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسها لن تكون سريعة، وسيتم تحديد شروط معينة لهذا وسيتم وضع خارطة طريق، والتي سيتم الموافقة عليها من قبل المفوضية الأوروبية.وتابع: "هناك طريق طويل لنقطعه للوصول لهذا الهدف. إن منح أوكرانيا وضع المرشح هو بالفعل إشارة أمل لللمستقبل".

https://arabic.sputniknews.com/20220616/ماكرون-على-أوكرانيا-مفاوضة-روسيا-بشكل-مباشر-لا-فرنسا-ولا-ألمانيا-ستفعل-ذلك-1063738140.html

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روسيا