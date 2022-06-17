https://arabic.sputniknews.com/20220617/ماكرون-لا-يستبعد-إمكانية-زيارة-لروسيا-ووضع-المرشح-لا-يعني-أن-أوكرانيا-أصبحت-عضوا-1063751647.html
ماكرون لا يستبعد إمكانية زيارة روسيا ووضع المرشح لا يعني أن أوكرانيا أصبحت عضوا
ماكرون لا يستبعد إمكانية زيارة روسيا ووضع المرشح لا يعني أن أوكرانيا أصبحت عضوا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن إمكانية زيارته لموسكو في الفترة القادمة موجودة فعلا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T04:48+0000
2022-06-17T04:48+0000
2022-06-17T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "تي-إف-1 التلفزيونية": "من أجل زيارة روسيا الآن، هناك حاجة إلى شروط أولية، وإشارات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وعن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي قال ماكرون: "أوكرانيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي غدا، هذه العملية ستستغرق وقتا".وأوضح أنه حتى لو تم منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسها لن تكون سريعة، وسيتم تحديد شروط معينة لهذا وسيتم وضع خارطة طريق، والتي سيتم الموافقة عليها من قبل المفوضية الأوروبية.وتابع: "هناك طريق طويل لنقطعه للوصول لهذا الهدف. إن منح أوكرانيا وضع المرشح هو بالفعل إشارة أمل لللمستقبل".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/ماكرون-على-أوكرانيا-مفاوضة-روسيا-بشكل-مباشر-لا-فرنسا-ولا-ألمانيا-ستفعل-ذلك-1063738140.html
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روسيا
ماكرون لا يستبعد إمكانية زيارة روسيا ووضع المرشح لا يعني أن أوكرانيا أصبحت عضوا
04:48 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 05:00 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن إمكانية زيارته لموسكو في الفترة القادمة موجودة فعلا.
وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "تي-إف-1 التلفزيونية": "من أجل زيارة روسيا الآن، هناك حاجة إلى شروط أولية، وإشارات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وعن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي قال ماكرون: "أوكرانيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي غدا، هذه العملية ستستغرق وقتا".
وأوضح أنه حتى لو تم منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، فإن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسها لن تكون سريعة، وسيتم تحديد شروط معينة لهذا وسيتم وضع خارطة طريق، والتي سيتم الموافقة عليها من قبل المفوضية الأوروبية.
وتابع: "هناك طريق طويل لنقطعه للوصول لهذا الهدف. إن منح أوكرانيا وضع المرشح هو بالفعل إشارة أمل لللمستقبل".