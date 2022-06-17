https://arabic.sputniknews.com/20220617/محامية-لندن-لم-تبد-اهتمامها-بمصير-المرتزق-بينر-المحكوم-عليه-بالإعدام-في-دونيتسك-1063755377.html

محامية: لندن لم تبد اهتماما بمصير المرتزق "بينر" المحكوم عليه بالإعدام في دونيتسك

محامية: لندن لم تبد اهتماما بمصير المرتزق "بينر" المحكوم عليه بالإعدام في دونيتسك

صرحت يوليا تسيركوفنيكوفا محامية المرتزق شون بينر، المدان في جمهورية دونيتسك، إن السلطات البريطانية غير مهتمة بمصير مواطنها. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T07:35+0000

2022-06-17T07:35+0000

2022-06-17T07:36+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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الإعدام

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وقالت تسيركوفنيكوفا في مقابلة مع موقع "أوكريينا. رو"، المحلي: "لا أحد يعيق أو يمنع السلطات البريطانية من الخروج مباشرة والتقدم إلى سلطات الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار كل من تشريعاتنا والتشريعات الدولية، للاستفسار على الأقل عن مصير مواطنها المدان، بشكل رسمي، بدلا من الإدلاء بتصريحات عالية على الهواء في وسائل الإعلام".وبحسب المحامية، "على حد علمي من كلام المدعي ومن هيئات الدولة، فإن السلطات البريطانية لم تتقدم بطلب لسلطات جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت: "ما سبب ذلك - موقفهم السياسي، وعدم اعترافهم بالجمهورية، أو عدم رغبتهم في حماية المدان من المملكة، لا أعرف. على الأقل، لم تتخذ السلطات البريطانية أي إجراءات سيكون لها نتائج قانونية في الوقت الحالي".كما أشارت محامية المرتزق المدان إلى أنه بعد نظر المحكمة في استئناف الحكم، يمكن أن يكون السجن مدى الحياة بديلا لعقوبة الإعدام، قائلة: "يمكننا النظر في تغيير العقوبة إلى السجن المؤبد كبديل. لكن القرار اتخذ من قبل محكمة جمهورية دونيتسك الشعبية".وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.وفي حال قدم طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية وهم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/محكمة-دونيتسك-توضح-متى-يصبح-حكم-الإعدام-الصادر-بحق-اثنين-من-المرتزقة-البريطانيين-نافذ-المفعول-1063708667.html

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أخبار أوكرانيا, مرتزقة, الإعدام