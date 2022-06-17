https://arabic.sputniknews.com/20220617/محامية-لندن-لم-تبد-اهتمامها-بمصير-المرتزق-بينر-المحكوم-عليه-بالإعدام-في-دونيتسك-1063755377.html
محامية: لندن لم تبد اهتماما بمصير المرتزق "بينر" المحكوم عليه بالإعدام في دونيتسك
محامية: لندن لم تبد اهتماما بمصير المرتزق "بينر" المحكوم عليه بالإعدام في دونيتسك
صرحت يوليا تسيركوفنيكوفا محامية المرتزق شون بينر، المدان في جمهورية دونيتسك، إن السلطات البريطانية غير مهتمة بمصير مواطنها. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T07:35+0000
2022-06-17T07:35+0000
2022-06-17T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
مرتزقة
الإعدام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063345385_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_eceed5a7857cb3094acace5048c75d9d.jpg
وقالت تسيركوفنيكوفا في مقابلة مع موقع "أوكريينا. رو"، المحلي: "لا أحد يعيق أو يمنع السلطات البريطانية من الخروج مباشرة والتقدم إلى سلطات الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار كل من تشريعاتنا والتشريعات الدولية، للاستفسار على الأقل عن مصير مواطنها المدان، بشكل رسمي، بدلا من الإدلاء بتصريحات عالية على الهواء في وسائل الإعلام".وبحسب المحامية، "على حد علمي من كلام المدعي ومن هيئات الدولة، فإن السلطات البريطانية لم تتقدم بطلب لسلطات جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت: "ما سبب ذلك - موقفهم السياسي، وعدم اعترافهم بالجمهورية، أو عدم رغبتهم في حماية المدان من المملكة، لا أعرف. على الأقل، لم تتخذ السلطات البريطانية أي إجراءات سيكون لها نتائج قانونية في الوقت الحالي".كما أشارت محامية المرتزق المدان إلى أنه بعد نظر المحكمة في استئناف الحكم، يمكن أن يكون السجن مدى الحياة بديلا لعقوبة الإعدام، قائلة: "يمكننا النظر في تغيير العقوبة إلى السجن المؤبد كبديل. لكن القرار اتخذ من قبل محكمة جمهورية دونيتسك الشعبية".وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.وفي حال قدم طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية وهم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/محكمة-دونيتسك-توضح-متى-يصبح-حكم-الإعدام-الصادر-بحق-اثنين-من-المرتزقة-البريطانيين-نافذ-المفعول-1063708667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063345385_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_c06e2882ced088b3385bebc3a030b041.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, مرتزقة, الإعدام
محامية: لندن لم تبد اهتماما بمصير المرتزق "بينر" المحكوم عليه بالإعدام في دونيتسك
07:35 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 07:36 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
صرحت يوليا تسيركوفنيكوفا محامية المرتزق شون بينر، المدان في جمهورية دونيتسك، إن السلطات البريطانية غير مهتمة بمصير مواطنها.
وقالت تسيركوفنيكوفا في مقابلة مع موقع "أوكريينا. رو"، المحلي: "لا أحد يعيق أو يمنع السلطات البريطانية من الخروج مباشرة والتقدم إلى سلطات الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار كل من تشريعاتنا والتشريعات الدولية، للاستفسار على الأقل عن مصير مواطنها المدان، بشكل رسمي، بدلا من الإدلاء بتصريحات عالية على الهواء في وسائل الإعلام".
وبحسب المحامية، "على حد علمي من كلام المدعي ومن هيئات الدولة، فإن السلطات البريطانية لم تتقدم بطلب لسلطات جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابعت: "ما سبب ذلك - موقفهم السياسي، وعدم اعترافهم بالجمهورية، أو عدم رغبتهم في حماية المدان من المملكة، لا أعرف. على الأقل، لم تتخذ السلطات البريطانية أي إجراءات سيكون لها نتائج قانونية في الوقت الحالي".
كما أشارت محامية المرتزق المدان إلى أنه بعد نظر المحكمة في استئناف الحكم، يمكن أن يكون السجن مدى الحياة بديلا لعقوبة الإعدام، قائلة: "يمكننا النظر في تغيير العقوبة إلى السجن المؤبد كبديل. لكن القرار اتخذ من قبل محكمة جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.
وفي حال قدم طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.
وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية وهم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.