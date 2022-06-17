عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/محامية-لندن-لم-تبد-اهتمامها-بمصير-المرتزق-بينر-المحكوم-عليه-بالإعدام-في-دونيتسك-1063755377.html
محامية: لندن لم تبد اهتماما بمصير المرتزق "بينر" المحكوم عليه بالإعدام في دونيتسك
محامية: لندن لم تبد اهتماما بمصير المرتزق "بينر" المحكوم عليه بالإعدام في دونيتسك
صرحت يوليا تسيركوفنيكوفا محامية المرتزق شون بينر، المدان في جمهورية دونيتسك، إن السلطات البريطانية غير مهتمة بمصير مواطنها. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T07:35+0000
2022-06-17T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
مرتزقة
الإعدام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063345385_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_eceed5a7857cb3094acace5048c75d9d.jpg
وقالت تسيركوفنيكوفا في مقابلة مع موقع "أوكريينا. رو"، المحلي: "لا أحد يعيق أو يمنع السلطات البريطانية من الخروج مباشرة والتقدم إلى سلطات الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار كل من تشريعاتنا والتشريعات الدولية، للاستفسار على الأقل عن مصير مواطنها المدان، بشكل رسمي، بدلا من الإدلاء بتصريحات عالية على الهواء في وسائل الإعلام".وبحسب المحامية، "على حد علمي من كلام المدعي ومن هيئات الدولة، فإن السلطات البريطانية لم تتقدم بطلب لسلطات جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت: "ما سبب ذلك - موقفهم السياسي، وعدم اعترافهم بالجمهورية، أو عدم رغبتهم في حماية المدان من المملكة، لا أعرف. على الأقل، لم تتخذ السلطات البريطانية أي إجراءات سيكون لها نتائج قانونية في الوقت الحالي".كما أشارت محامية المرتزق المدان إلى أنه بعد نظر المحكمة في استئناف الحكم، يمكن أن يكون السجن مدى الحياة بديلا لعقوبة الإعدام، قائلة: "يمكننا النظر في تغيير العقوبة إلى السجن المؤبد كبديل. لكن القرار اتخذ من قبل محكمة جمهورية دونيتسك الشعبية".وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.وفي حال قدم طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية وهم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/محكمة-دونيتسك-توضح-متى-يصبح-حكم-الإعدام-الصادر-بحق-اثنين-من-المرتزقة-البريطانيين-نافذ-المفعول-1063708667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063345385_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_c06e2882ced088b3385bebc3a030b041.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, مرتزقة, الإعدام

محامية: لندن لم تبد اهتماما بمصير المرتزق "بينر" المحكوم عليه بالإعدام في دونيتسك

07:35 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 07:36 GMT 17.06.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالمرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرحت يوليا تسيركوفنيكوفا محامية المرتزق شون بينر، المدان في جمهورية دونيتسك، إن السلطات البريطانية غير مهتمة بمصير مواطنها.
وقالت تسيركوفنيكوفا في مقابلة مع موقع "أوكريينا. رو"، المحلي: "لا أحد يعيق أو يمنع السلطات البريطانية من الخروج مباشرة والتقدم إلى سلطات الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار كل من تشريعاتنا والتشريعات الدولية، للاستفسار على الأقل عن مصير مواطنها المدان، بشكل رسمي، بدلا من الإدلاء بتصريحات عالية على الهواء في وسائل الإعلام".
وبحسب المحامية، "على حد علمي من كلام المدعي ومن هيئات الدولة، فإن السلطات البريطانية لم تتقدم بطلب لسلطات جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابعت: "ما سبب ذلك - موقفهم السياسي، وعدم اعترافهم بالجمهورية، أو عدم رغبتهم في حماية المدان من المملكة، لا أعرف. على الأقل، لم تتخذ السلطات البريطانية أي إجراءات سيكون لها نتائج قانونية في الوقت الحالي".
كما أشارت محامية المرتزق المدان إلى أنه بعد نظر المحكمة في استئناف الحكم، يمكن أن يكون السجن مدى الحياة بديلا لعقوبة الإعدام، قائلة: "يمكننا النظر في تغيير العقوبة إلى السجن المؤبد كبديل. لكن القرار اتخذ من قبل محكمة جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
محكمة دونيتسك توضح متى يصبح حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المرتزقة البريطانيين نافذ المفعول
أمس, 12:03 GMT
وفي حال قدم طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.
وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية وهم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала