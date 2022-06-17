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https://arabic.sputniknews.com/20220617/مصدر-لـسبوتنيك-قرار-كييف-إدخال-نظام-التأشيرات-للمواطنين-الروس-من-1-يوليو-يسبب-الارتباك-1063770928.html
مصدر لـ"سبوتنيك": قرار كييف إدخال نظام التأشيرات للمواطنين الروس من 1 يوليو يسبب الارتباك
مصدر لـ"سبوتنيك": قرار كييف إدخال نظام التأشيرات للمواطنين الروس من 1 يوليو يسبب الارتباك
قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن القرار الذي أعلنته كييف بشأن إدخال نظام التأشيرات للمواطنين الروس من 1 يوليو يسبب الارتباك، لم تتلق موسكو إشعارًا بإنهاء اتفاقية... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:50+0000
2022-06-17T12:50+0000
روسيا
العالم
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وقال: إن "القرار الذي أعلنه الجانب الأوكراني بإدخال نظام تأشيرة للمواطنين الروس اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز هذا العام محير".وأضاف: أن "الجانب الروسي لم يتلق إشعارًا بإنهاء الاتفاق بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة أوكرانيا بشأن السفر بدون تأشيرة لمواطني روسيا وأوكرانيا بتاريخ 16 يناير 1997".وأشار إلى أنه "وفقا للفقرة 2 من المادة 8 من هذه الاتفاقية، لا يجوز إنهاء نفاذها إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار الكتابي للطرف الآخر".في وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدخل نظام التأشيرة مع روسيا اعتبارًا من 1 يوليو/تموز.وكتب زيلينسكي عبر "تيلغرام": أوكرانيا تطبق نظام التأشيرات مع روسيا".وأضاف: "وفقًا للقرار المخطط له لمجلس الوزراء، اعتبارًا من 1 يوليو 2022، ستقدم أوكرانيا نظام التأشيرة لدخول المواطنين الروس إليها".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيلينسكي-أوكرانيا-تطبق-نظام-التأشيرات-مع-روسيا-1063766558.html
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روسيا, العالم

مصدر لـ"سبوتنيك": قرار كييف إدخال نظام التأشيرات للمواطنين الروس من 1 يوليو يسبب الارتباك

12:50 GMT 17.06.2022
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قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن القرار الذي أعلنته كييف بشأن إدخال نظام التأشيرات للمواطنين الروس من 1 يوليو يسبب الارتباك، لم تتلق موسكو إشعارًا بإنهاء اتفاقية السفر بدون تأشيرة بين مواطني البلدين.
وقال: إن "القرار الذي أعلنه الجانب الأوكراني بإدخال نظام تأشيرة للمواطنين الروس اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز هذا العام محير".
وأضاف: أن "الجانب الروسي لم يتلق إشعارًا بإنهاء الاتفاق بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة أوكرانيا بشأن السفر بدون تأشيرة لمواطني روسيا وأوكرانيا بتاريخ 16 يناير 1997".
وأشار إلى أنه "وفقا للفقرة 2 من المادة 8 من هذه الاتفاقية، لا يجوز إنهاء نفاذها إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار الكتابي للطرف الآخر".
في وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدخل نظام التأشيرة مع روسيا اعتبارًا من 1 يوليو/تموز.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
زيلينسكي: أوكرانيا تطبق نظام التأشيرات مع روسيا
11:32 GMT
وكتب زيلينسكي عبر "تيلغرام": أوكرانيا تطبق نظام التأشيرات مع روسيا".
وأضاف: "وفقًا للقرار المخطط له لمجلس الوزراء، اعتبارًا من 1 يوليو 2022، ستقدم أوكرانيا نظام التأشيرة لدخول المواطنين الروس إليها".
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