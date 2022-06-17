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مصرع المخرجة المصرية نسمة زعزوع في حادث سير
مصرع المخرجة المصرية نسمة زعزوع في حادث سير
توفيت المخرجة المصرية الشابة، نسمة زعزوع، مساء أمس الخميس، في حادث سير أليم، بطريق السويس القاهرة، شرقي البلاد. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
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تلقت السلطات بلاغا يفيد بوقوع حادث سير، على طريق السويس، وعلى الفور انتقل فريق أمني إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة المخرجة نسمة زعزوع، فيها تلفيات كبيرة من المقدمة، بحسب موقع "في الفن".كما تبين أن سبب الحادث اصطدام سيارة المخرجة بشاحنة نقل، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد سائق النقل، فانحرف عن مساره واصطدم بسيارة المخرجة.وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المخرجة التليفزيونية، لبيان أسباب الوفاة رسميا.يشار إلى أن نسمة زعزوع حصلت على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان القومي للسينما المصرية، عن فيلمها "سيدة"، والذي شارك في العديد من المهرجانات، منها مهرجان بي بي سي للأفلام العربية بلندن، وأيضًا ركن الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي.
https://arabic.sputniknews.com/20210418/الصحة-المصرية-وفاة-11-وإصابة-98-آخرين-في-حادث-قطار-طوخ-1048727611.html
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مصرع المخرجة المصرية نسمة زعزوع في حادث سير
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توفيت المخرجة المصرية الشابة، نسمة زعزوع، مساء أمس الخميس، في حادث سير أليم، بطريق السويس القاهرة، شرقي البلاد.
تلقت السلطات بلاغا يفيد بوقوع حادث سير، على طريق السويس، وعلى الفور انتقل فريق أمني إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة المخرجة نسمة زعزوع، فيها تلفيات كبيرة من المقدمة، بحسب موقع "في الفن".
كما تبين أن سبب الحادث اصطدام سيارة المخرجة بشاحنة نقل، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد سائق النقل، فانحرف عن مساره واصطدم بسيارة المخرجة.
وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المخرجة التليفزيونية، لبيان أسباب الوفاة رسميا.
يشار إلى أن نسمة زعزوع حصلت على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان القومي للسينما المصرية، عن فيلمها "سيدة"، والذي شارك في العديد من المهرجانات، منها مهرجان بي بي سي للأفلام العربية بلندن، وأيضًا ركن الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي
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