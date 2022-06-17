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https://arabic.sputniknews.com/20220617/مصرع-ستة-أشخاص-نتيجة-انهيارات-للتربة-في-ساحل-العاج-1063798265.html
مصرع ستة أشخاص نتيجة انهيارات للتربة في ساحل العاج
مصرع ستة أشخاص نتيجة انهيارات للتربة في ساحل العاج
لقي ستة أشخاص مصرعهم بينهم طفلان على إثر انهيار للتربة خلفتها الأمطار الغزيرة في مدينة أبيدجان بجمهورية ساحل العاج. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T23:52+0000
2022-06-17T23:52+0000
أخبار ساحل العاج
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وأوضح الدفاع المدني العاجي أن الانهيار الذي وقع ليلة أمس كان في منطقة موسيكرو ببلدية أتيكوبي غرب أبيدجان.وكانت عملية إخلاء حوالي خمسين منطقة مهددة بانهيارات للتربة قد بدأت مطلع شهر يونيو الجاري مع بداية موسم الأمطار في ساحل العاج.
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أخبار ساحل العاج

مصرع ستة أشخاص نتيجة انهيارات للتربة في ساحل العاج

23:52 GMT 17.06.2022
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ساحل العاج - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
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لقي ستة أشخاص مصرعهم بينهم طفلان على إثر انهيار للتربة خلفتها الأمطار الغزيرة في مدينة أبيدجان بجمهورية ساحل العاج.
وأوضح الدفاع المدني العاجي أن الانهيار الذي وقع ليلة أمس كان في منطقة موسيكرو ببلدية أتيكوبي غرب أبيدجان.
وكانت عملية إخلاء حوالي خمسين منطقة مهددة بانهيارات للتربة قد بدأت مطلع شهر يونيو الجاري مع بداية موسم الأمطار في ساحل العاج.
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