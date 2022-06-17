https://arabic.sputniknews.com/20220617/مصر-استخراج-الجثة-السادسة-والأخيرة-من-تحت-ركام-العقار-المنهار-1063779530.html
مصر... استخراج الجثة السادسة والأخيرة من تحت ركام العقار المنهار
مصر... استخراج الجثة السادسة والأخيرة من تحت ركام العقار المنهار
تمكن رجال الحماية المدنية في القاهرة، من استخراج الجثة الأخيرة، من ضحايا العقار المنهار، بمنطقة الوايلي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T14:35+0000
2022-06-17T14:35+0000
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مصر
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واستخرج رجال الإنقاذ البري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الجثة السادسة والأخيرة من أسفل الركام، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".وكانت السلطات المصرية قد أعنلت تلقيها بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و5 طوابق، فجر اليوم الجمعة، مؤكدة أنها قامت بعد تلقيها البلاغ بقطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.من جهته أكد نائب محافظ القاهرة اللواء إبراهيم عبدالهادي أن العقار المنهار، تم تصنيفه على أنه "ذو طراز معماري، وصدر له قرار ترميم، لم ينفذه المالك".وأكد أن محافظ القاهرة قرر "تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بحارة حسين شاهين تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي، لبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث، فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة".
https://arabic.sputniknews.com/20220610/انهيار-جسر-في-المكسيك-مباشرة-بعد-افتتاحهفيديو-1063379917.html
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مصر... استخراج الجثة السادسة والأخيرة من تحت ركام العقار المنهار
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تمكن رجال الحماية المدنية في القاهرة، من استخراج الجثة الأخيرة، من ضحايا العقار المنهار، بمنطقة الوايلي.
واستخرج رجال الإنقاذ البري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الجثة السادسة والأخيرة من أسفل الركام، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".
وكانت السلطات المصرية قد أعنلت تلقيها بلاغًا بانهيار عقار
مكون من أرضي و5 طوابق، فجر اليوم الجمعة، مؤكدة أنها قامت بعد تلقيها البلاغ بقطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.
من جهته أكد نائب محافظ القاهرة اللواء إبراهيم عبدالهادي أن العقار المنهار، تم تصنيفه على أنه "ذو طراز معماري، وصدر له قرار ترميم، لم ينفذه المالك
".
وأكد أن محافظ القاهرة قرر "تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بحارة حسين شاهين تقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر
بحي الوايلي، لبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث، فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة".