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https://arabic.sputniknews.com/20220617/مقتل-12-شخصا-وإصابة-30-آخرين-إثر-انفجار-داخل-مسجد-في-أفغانستان-1063768484.html
مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين إثر انفجار داخل مسجد في أفغانستان
مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين إثر انفجار داخل مسجد في أفغانستان
وقع انفجار، ظهر اليوم الجمعة، في المسجد الرئيسي بمنطقة إمام صاحب بمحافظة قندور بأفغانستان، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:11+0000
2022-06-17T12:11+0000
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كابول - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد الضحايا وصل إلى 12 قتيلا و30 مصابا حتى الآن".بينما قال المتحدث باسم الشرطة في حكومة طالبان، قاري عبيد الله عابد، أن الانفجار وقع في حوالي الساعة الثانية ظهرا، ولم يسفر عن إصابات.في حين أشارت مصادر محلية إلى أن الانفجار وقع وقت صلاة الجمعة، مما خلف عددا من الضحايا.وشهدت أفغانستان في الأونة الأخيرة عدة انفجارات؛ أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة، منتصف أغسطس/ آب 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات في مساجد وأماكن حيوية أخرى.ووقع الهجوم الأعنف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/مقتل-مسؤول-بطالبان-وحارسه-وإصابة-8-إثر-انفجار-استهدف-مركبته-في-أفغانستان-1061547846.html
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي

مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين إثر انفجار داخل مسجد في أفغانستان

12:11 GMT 17.06.2022
© AFP 2022 / Shah Maraiانفجار في كابول، أفغانستان
انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / Shah Marai
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وقع انفجار، ظهر اليوم الجمعة، في المسجد الرئيسي بمنطقة إمام صاحب بمحافظة قندور بأفغانستان، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد الضحايا وصل إلى 12 قتيلا و30 مصابا حتى الآن".
بينما قال المتحدث باسم الشرطة في حكومة طالبان، قاري عبيد الله عابد، أن الانفجار وقع في حوالي الساعة الثانية ظهرا، ولم يسفر عن إصابات.
في حين أشارت مصادر محلية إلى أن الانفجار وقع وقت صلاة الجمعة، مما خلف عددا من الضحايا.
انفجار قرب مكتب منظمة إنقاذ الطفولة في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، 24 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
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24 أبريل, 11:34 GMT
وشهدت أفغانستان في الأونة الأخيرة عدة انفجارات؛ أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة، منتصف أغسطس/ آب 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات في مساجد وأماكن حيوية أخرى.

ووقع الهجوم الأعنف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.

وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
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