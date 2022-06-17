https://arabic.sputniknews.com/20220617/نوفاك-إنتاج-إيران-وفنزويلا-من-النفط-سيزيد-2-إلى-25-مليون-برميل-يوميا-حال-رفع-العقوبات-عنهما-1063766403.html

نوفاك: إنتاج إيران وفنزويلا من النفط سيزيد 2 إلى 2.5 مليون برميل يوميا حال رفع العقوبات عنهما

نوفاك: إنتاج إيران وفنزويلا من النفط سيزيد 2 إلى 2.5 مليون برميل يوميا حال رفع العقوبات عنهما

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن إيران وفنزويلا، عند رفع العقوبات عنهما، ستزيدان إنتاج النفط بمقدار 2 إلى 2.5 مليون برميل يوميا، لكن ليس على... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T11:31+0000

2022-06-17T11:31+0000

2022-06-17T11:31+0000

روسيا

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

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وقال نوفاك في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، ردا على سؤال حول كيفية تقييم روسيا لاحتمال خروج إيران وفنزويلا من العقوبات، قائلا "بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن هذا قد يصل إلى حوالي 2-2.5 مليون برميل يوميا. بطبيعة الحال، ليس على الفور، لأن الأمر سيستغرق وقتا، لأنه نتيجة للعقوبات، لا يزال من الضروري تجديد الإنتاج وإجراء استثمارات كبيرة في هذه الصناعة. ودورة الاستثمار، كما تعلمون، تستغرق وقتا طويلا".وأضاف "سيستمر الطلب في النمو. وبعد ذلك التعافي إلى مستوى ما قبل الجائحة ... نعتقد أن الطلب في المستقبل القريب سيرتفع بنسبة 5% أخرى، بمقدار 4-5 ملايين برميل في اليوم، ولا توجد طاقة فائضة في الأسواق العالمية بهذا الحجم، لذلك من المهم جدًا الحفاظ على جاذبية الاستثمار في صناعة النفط في روسيا وفي البلدان الأخرى".وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن السوق سيحتاج في المستقبل إلى النفط من فنزويلا وإيران وروسيا "من المهم للغاية الحفاظ على جاذبية الاستثمار في صناعة النفط بأكملها. في روسيا وفي دول أخرى. للأسف، تظهر الإحصائيات أن النشاط الاستثماري لم ينتعش بعد... ثلث الاستثمارات ليست في الصناعة. لذلك، فإنه هناك حاجة للنفط الفنزويلي والنفط الإيراني والنفط الروسي".

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روسيا, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط