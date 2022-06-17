https://arabic.sputniknews.com/20220617/وزير-المالية-والتخطيط-الليبي-لـسبوتنيك-ندعو-جميع-الشركات-للاستثمار-في-بلدنا-1063764830.html

وزير المالية والتخطيط الليبي لـ"سبوتنيك": ندعو جميع الشركات للاستثمار في بلدنا

وزير المالية والتخطيط الليبي لـ"سبوتنيك": ندعو جميع الشركات للاستثمار في بلدنا

شكّلت دعوة روسيا الوفد الليبي لحضور المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تطورا لافتا باعتبارها المشاركة الخارجية الأولى لوفد رسمي من... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T11:03+0000

2022-06-17T11:03+0000

2022-06-17T11:06+0000

أخبار ليبيا اليوم

روسيا

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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وترأس الوفد الليبي رفيع المستوى وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، معالي الوزير، أسامة حمّاد.وقال حماد في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "إننا سعداء بالدعوة التي وجّهت إلينا من السيد مستشار الرئيس، أنطوان كوبياكوف، ومن خلالكم وباسمي وباسم الحكومة الليبية باسم السيد فتحي باشاغا، نشكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هذه الدعوة". وأضاف حمّاد: "نعتبر اليوم، أن أهم أهدافنا في هذا المنتدى هو دعوة جميع الشركات للاستثمارات في ليبيا وتفعيل العقود السابقة المنعقدة مع الحكومات السابقة، أو في الفترة الماضية في عهد نظام القذافي، حيث ندعوها إلى تفعيل جميع العقود من البيع والتشغيل والمواصلات والسكك الحديدية والنفط". وفي سؤالنا له عن المشاريع التي تم بحثها بين الجانبين اللّيبي والروسي خلال هذا المنتدى، قال الوزير حمّاد: "كما تعلمون نحن نسعى إلى تفعيل المشاريع المتوقفة بسبب ظروف الدولة، وهناك عقود مبرمة ونحن نستطيع توفير الأمن لهذه الشركات بالعودة للقيام بعملها خاصة في مجال الطاقة والنفط". وحول الرؤية الليبية للمشاركة الدولية في هذا المنتدى، قال: "يمكن أن يكون التمثيل الدبلوماسي في هذه النسخة قد قلّ، لكن حقيقة جميع الشركات والدول كانت حاضرة خلال المنتدى، وأنا لا أعتقد أن هذا الموضوع، أثّر على روسيا، نحن كدولة ليبيا مع الجميع وليس لدينا أي عداء لا سابق ولا حاضر ولا لاحق". وأشار حمّاد إلى أن "روسيا عليها عبء كبير تجاه بلاده، وعلى جميع الدول المهتمة بالشأن الليبي أن تدعم في اتجاه الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، الاتفاق كان ليبيا- ليبيا على مرأى ومسمع الجميع، ونحن نطلب منها الدعم فقط للذهاب إلى الانتخابات في أقرب الآجال".

https://arabic.sputniknews.com/20220616/الدبيبة-شعب-ليبيا-أصبح-أكثر-إصرارا-على-مسار-السلام-وإنهاء-المراحل-الانتقالية-والتطلع-نحو-الانتخابات-1063708546.html

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أخبار ليبيا اليوم, روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي