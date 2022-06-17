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https://arabic.sputniknews.com/20220617/ويكيليكس-وزيرة-الداخلية-البريطانية-تصادق-على-تسليم-أسانج-إلى-الولايات-المتحدة-1063761451.html
"ويكيليكس": وزيرة الداخلية البريطانية تصادق على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة
"ويكيليكس": وزيرة الداخلية البريطانية تصادق على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة
وافقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، على تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T09:57+0000
2022-06-17T10:06+0000
اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج
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وجاء في بيان ويكيليكس على تويتر: "وزيرة الداخلية البريطانية توافق على تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة حيث يواجه 175 عاما في السجن".ونقلت "فرانس برس"، عن باتيل ، قولها إن أمام أسانج 14 يومًا لاستئناف القرار.وفي السياق، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، إنه لا توجد أسباب تدعو باتيل لعرقلة الأمر. وأضاف المتحدث: "في هذه القضية، لم تجد المحاكم البريطانية أن تسليم أسانج سيكون قمعيًا أو غير عادل أو إساءة استخدام للإجراءات". وتابع "كما أنهم لم يجدوا أن التسليم لا يتعارض مع حقوق الإنسان الخاصة به، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وحرية التعبير، وأنه أثناء وجوده في الولايات المتحدة سوف يُعامل بشكل مناسب، بما في ذلك ما يتعلق بصحته".وكانت محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، قد أصدرت في أبريل الماضي، أمرا بتسليم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة؛ حيث سيواجه هناك عقوبة السجن لـ 175 عاماً وذلك على خلفية اتهامه بالتآمر ومحاولة الوصول لمعلومات خاصة عبر اختراق حواسيب وزارة الدفاع الأمريكية.وكان يجب أن تتخذ وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل القرار النهائي بشأن التسليم.وتتهم الولايات المتحدة جوليان أسانج بنشره منذ 2010، أكثر من 70 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لا سيما في العراق وأفغانستان.وهو ملاحق بتهمة التجسس وقد يحكم عليه بالسجن 175 عاما في قضية يرى فيها مؤيدوه هجوما خطرا جدا على حرية الصحافة.
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اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

"ويكيليكس": وزيرة الداخلية البريطانية تصادق على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

09:57 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 10:06 GMT 17.06.2022)
© AFP 2022 / TOLGA AKMENمتظاهرون يحملون لافتات خلال مظاهرة خارج محاكم العدل الملكية في لندن في 28 أكتوبر 2021 ، وهو اليوم الثاني لجلسة استئناف من قبل الحكومة الأمريكية ضد رفض المملكة المتحدة تسليم جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس.
متظاهرون يحملون لافتات خلال مظاهرة خارج محاكم العدل الملكية في لندن في 28 أكتوبر 2021 ، وهو اليوم الثاني لجلسة استئناف من قبل الحكومة الأمريكية ضد رفض المملكة المتحدة تسليم جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
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وافقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، على تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة.
وجاء في بيان ويكيليكس على تويتر: "وزيرة الداخلية البريطانية توافق على تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة حيث يواجه 175 عاما في السجن".
ووصفت ويكيليكس القرار بأنه "يوم أسود" على قضية حرية التعبير.
ونقلت "فرانس برس"، عن باتيل ، قولها إن أمام أسانج 14 يومًا لاستئناف القرار.
وفي السياق، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، إنه لا توجد أسباب تدعو باتيل لعرقلة الأمر.
وأضاف المتحدث: "في هذه القضية، لم تجد المحاكم البريطانية أن تسليم أسانج سيكون قمعيًا أو غير عادل أو إساءة استخدام للإجراءات".
وتابع "كما أنهم لم يجدوا أن التسليم لا يتعارض مع حقوق الإنسان الخاصة به، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وحرية التعبير، وأنه أثناء وجوده في الولايات المتحدة سوف يُعامل بشكل مناسب، بما في ذلك ما يتعلق بصحته".
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وكانت محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، قد أصدرت في أبريل الماضي، أمرا بتسليم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة؛ حيث سيواجه هناك عقوبة السجن لـ 175 عاماً وذلك على خلفية اتهامه بالتآمر ومحاولة الوصول لمعلومات خاصة عبر اختراق حواسيب وزارة الدفاع الأمريكية.
وكان يجب أن تتخذ وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل القرار النهائي بشأن التسليم.
وتتهم الولايات المتحدة جوليان أسانج بنشره منذ 2010، أكثر من 70 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة عسكرية ودبلوماسية أمريكية، لا سيما في العراق وأفغانستان.
وهو ملاحق بتهمة التجسس وقد يحكم عليه بالسجن 175 عاما في قضية يرى فيها مؤيدوه هجوما خطرا جدا على حرية الصحافة.
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