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إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز في حارة جابر، شرقي مدينة الخليل. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T21:51+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن عدد من مستوطني "كريات أربع" المقامة شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية، هاجموا منازل المواطنين وشتموهم بألفاظ نابية.وعقب تصدي المواطنين الفلسطينيين لهم داهمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام عليهم، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.ومن جانبها، أكدت وكالة شهاب منع مستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل.وهاجم عدد من المستوطنين المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم ومزروعاتهم في المنطقة الواقعة بالضفة الغربية، ومنعوهم من القيام بأعمالهم، بحماية الجيش الإسرائيلي التي أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتدوا الأسبوع الماضي على المواطنين الفلسطينيين خلال وقفة احتجاجية في المنطقة نفسها، ضد الاستيلاء على 500 دونم من أراضيهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/صاروخ-عسقلان-وقصف-القطاع-هل-تشهد-غزة-حربا-جديدة-بين-إسرائيل-والمقاومة؟-1063826292.html
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أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز في حارة جابر، شرقي مدينة الخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
، مساء اليوم السبت، أن عدد من مستوطني "كريات أربع" المقامة شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية، هاجموا منازل المواطنين وشتموهم بألفاظ نابية.
وعقب تصدي المواطنين الفلسطينيين
لهم داهمت قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام عليهم، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.
ومن جانبها، أكدت وكالة شهاب
منع مستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل.
وهاجم عدد من المستوطنين المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم ومزروعاتهم في المنطقة الواقعة بالضفة الغربية
، ومنعوهم من القيام بأعمالهم، بحماية الجيش الإسرائيلي التي أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.
ويشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتدوا الأسبوع الماضي على المواطنين الفلسطينيين خلال وقفة احتجاجية في المنطقة نفسها، ضد الاستيلاء على 500 دونم من أراضيهم.