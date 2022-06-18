https://arabic.sputniknews.com/20220618/إعلام-إيران-تخطط-لتنفيذ-هجوم-ضد-إسرائيليين-خلال-عطلة-نهاية-الأسبوع-في-تركيا-1063808184.html
إعلام: إيران تخطط لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في تركيا
إعلام: إيران تخطط لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في تركيا
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإيرانيين يخططون لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في تركيا. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T10:26+0000
2022-06-18T10:26+0000
2022-06-18T10:26+0000
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أخبار تركيا اليوم
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ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مسؤوليين إسرائيليين، قولهم إن هذا الاستنتاج جاء في أعقاب تقييم للوضع أجراه، أمس الجمعة، رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع كبار مسؤولي الأمن.وأضافت القناة أن رئيس الموساد ديفيد بارنياع وكبار المسؤولين من أجهزة مكافحة الإرهاب والأمن القومي، بحثوا المعلومات الجديدة التي تفيد أن عملاء إيرانيين تسللوا إلى تركيا بهدف قتل أو اختطاف إسرائيليين.وأشارت إلى أن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر تعليمات جديدة للسائحين الإسرائيليين".ووفقا للقناة، ينصح المجلس السائحين الإسرائيليين بعدم الإفصاح عن تفاصيل الفندق الذي يقيمون فيه والحذر في التعامل مع الغرباء.ونصح أيضا "بإخفاء أي علامة قد تدل على جنسيتهم، مثل الحروف العبرية أو الرموز الوطنية على الملابس أو الأمتعة، وتجنب المناطق المعروفة بجذب تجمعات السياح الإسرائيليين".كما ناشدهم بعدم قبول العروض التجارية أو السياحية التي يتلقونها من المرشدين أو الجولات المنظمة، وعدم ركوب سيارات الأجرة.وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-أتمنى-أن-تعطينا-إسرائيل-ذريعة-لنمحوها-عن-وجه-الأرض-1063707642.html
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إيران, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم
إعلام: إيران تخطط لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في تركيا
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإيرانيين يخططون لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في تركيا.
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مسؤوليين إسرائيليين، قولهم إن هذا الاستنتاج جاء في أعقاب تقييم للوضع أجراه، أمس الجمعة، رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع كبار مسؤولي الأمن.
وأضافت القناة أن رئيس الموساد
ديفيد بارنياع وكبار المسؤولين من أجهزة مكافحة الإرهاب والأمن القومي، بحثوا المعلومات الجديدة التي تفيد أن عملاء إيرانيين تسللوا إلى تركيا بهدف قتل أو اختطاف إسرائيليين.
وأشارت إلى أن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر تعليمات جديدة للسائحين الإسرائيليين".
ووفقا للقناة، ينصح المجلس السائحين الإسرائيليين بعدم الإفصاح عن تفاصيل الفندق الذي يقيمون فيه والحذر في التعامل مع الغرباء.
ونصح أيضا "بإخفاء أي علامة قد تدل على جنسيتهم، مثل الحروف العبرية أو الرموز الوطنية على الملابس أو الأمتعة، وتجنب المناطق المعروفة بجذب تجمعات السياح الإسرائيليين".
كما ناشدهم بعدم قبول العروض التجارية أو السياحية التي يتلقونها من المرشدين أو الجولات المنظمة، وعدم ركوب سيارات الأجرة.
وكانت إسرائيل
قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.