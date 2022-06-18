https://arabic.sputniknews.com/20220618/إعلام-ماني-يطير-إلى-ألمانيا-الثلاثاء-المقبل-لتوقيع-عقود-انضمامه-إلى-بايرن-ميونيخ-1063818126.html

إعلام: ماني يطير إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل لتوقيع عقود انضمامه إلى بايرن ميونيخ

إعلام: ماني يطير إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل لتوقيع عقود انضمامه إلى بايرن ميونيخ

أفادت تقارير صحفية عالمية، اليوم السبت، أن "النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، سيوقع على عقود انضمامه لبايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T13:06+0000

2022-06-18T13:06+0000

2022-06-18T13:06+0000

ليفربول

نادي بايرن ميونخ

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ووفقاً للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن "ساديو ماني سيتواجد في ألمانيا يوم الثلاثاء من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله للفريق البافاري"، مشيرا إلى أن "ماني سيوقع على عقد لمدة ثلاث سنوات كلاعب جديد في بايرن ميونيخ".وتوصل نادي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني إلى صفقة ينتقل بمقتضاها النجم ساديو ماني إلى صفوف الأخير.وقال موقع "غول" العالمي إنه من المقرر أن ينضم ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ بعد أن وصل بطل ألمانيا إلى اتفاق بقيمة 41 مليون يورو (43 مليون دولار أمريكي) مع ليفربول.وبموجب الصفقة سيحصل ليفربول على 32 مليون يورو (34 مليون دولار) كرسوم انتقال للاعب السنغال الدولي، مع 6 ملايين يورو أخرى (6 ملايين دولار) مربوطة بمشاركة اللاعب في المباريات و3 ملايين يورو مربوطة بالإنجازات الشخصية للاعب والفريق.وفي وقت سابق، تراجع نجم السنغال ومهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني عن تصريحاته السابقة التي ألمح فيها عن رحيله عن فريقه الحالي وذلك تزامنا مع تقارير ربطتها بانتقاله إلى بايرن ميونخ.وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ماني: "كنت أمزح حين تحدثت في المؤتمر الصحفي مع قليل من الفكاهة وانتشرت التصريحات في كل العالم".وأضاف: "أعتقد أننا سنتوقف عند هذا الحد. ليفربول نادٍ أحترمه كثيرا. مشجعو ليفربول احتضنوني منذ اليوم الأول لوصولي النادي"، وتابع: "فيما يتعلق بالمستقبل، سنرى".وحين سئل "بايرن ميونخ أم برشلونة أم ريال مدريد؟ "رد مازحا، "كلها أندية ليست سيئة"، وواصل قائلا: "لقد أوقعتني في مشكلة مع جماهير ليفربول في الوقت الحالي، لكن مهلا، فريقي المفضل هو مرسيليا".وخاض ساديو ماني مع ليفربول 269 مباراة، سجل 120 هدف، وتوج بستة بطولات مع الريدز بحصوله على الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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ليفربول, نادي بايرن ميونخ