https://arabic.sputniknews.com/20220618/المغرب-اختتام-الدورة-الأكاديمية-للتكوينات-التحضيرية-لتمرين-الأسد-الأفريقي-2022--1063821541.html
المغرب.. اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين "الأسد الأفريقي 2022"
المغرب.. اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين "الأسد الأفريقي 2022"
أعلنت القيادة العامة المغربية اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية في إطار تنظيم تمرين "الأسد الأفريقي 2022". 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:38+0000
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وأضافت القيادة، في بيان، أن هذه التكوينات التي نظمت بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 17 يونيو/حزيران الجاري، اختتمت بحفل توزيع الشواهد على المشاركين من مختلف الجنسيات.وأشار البيان إلى أن هذه التكوينات شملت مختلف المجالات والجوانب ذات الصلة بتمرين "الأسد الإفريقي" الذي سينظم في الفترة الممتدة ما بين 20 يونيو والأول من يوليو 2022 على مستوى مناطق أغادير وبنجرير والقنيطرة والمحبس وتارودانت وطانطان، ومن بينها، أسلوب التخطيط العملياتي المشترك بين القوات، والجوانب القانونية والتخطيط الطبي والأمن السيبراني وتقنيات تقييم تمرين مشترك بين القوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/المغرب-انطلاق-الدورة-الأكاديمية-التحضيرية-لتمرين-الأسد-الأفريقي-2022-1063179927.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, تمارين, مناورات "الأسد الأفريقي 2021"
المغرب.. اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين "الأسد الأفريقي 2022"
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أعلنت القيادة العامة المغربية اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية في إطار تنظيم تمرين "الأسد الأفريقي 2022".
وأضافت القيادة، في بيان، أن هذه التكوينات التي نظمت بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 17 يونيو/حزيران الجاري، اختتمت بحفل توزيع الشواهد على المشاركين من مختلف الجنسيات.
وأشار البيان إلى أن هذه التكوينات شملت مختلف المجالات والجوانب ذات الصلة بتمرين "الأسد الإفريقي" الذي سينظم في الفترة الممتدة ما بين 20 يونيو والأول من يوليو 2022 على مستوى مناطق أغادير وبنجرير والقنيطرة والمحبس وتارودانت وطانطان، ومن بينها، أسلوب التخطيط العملياتي المشترك بين القوات، والجوانب القانونية والتخطيط الطبي والأمن السيبراني وتقنيات تقييم تمرين مشترك بين القوات.