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https://arabic.sputniknews.com/20220618/المغرب-اختتام-الدورة-الأكاديمية-للتكوينات-التحضيرية-لتمرين-الأسد-الأفريقي-2022--1063821541.html
المغرب.. اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين "الأسد الأفريقي 2022"
المغرب.. اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين "الأسد الأفريقي 2022"
أعلنت القيادة العامة المغربية اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية في إطار تنظيم تمرين "الأسد الأفريقي 2022". 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:38+0000
2022-06-18T14:38+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
تمارين
مناورات "الأسد الأفريقي 2021"
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وأضافت القيادة، في بيان، أن هذه التكوينات التي نظمت بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 17 يونيو/حزيران الجاري، اختتمت بحفل توزيع الشواهد على المشاركين من مختلف الجنسيات.وأشار البيان إلى أن هذه التكوينات شملت مختلف المجالات والجوانب ذات الصلة بتمرين "الأسد الإفريقي" الذي سينظم في الفترة الممتدة ما بين 20 يونيو والأول من يوليو 2022 على مستوى مناطق أغادير وبنجرير والقنيطرة والمحبس وتارودانت وطانطان، ومن بينها، أسلوب التخطيط العملياتي المشترك بين القوات، والجوانب القانونية والتخطيط الطبي والأمن السيبراني وتقنيات تقييم تمرين مشترك بين القوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/المغرب-انطلاق-الدورة-الأكاديمية-التحضيرية-لتمرين-الأسد-الأفريقي-2022-1063179927.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, تمارين, مناورات "الأسد الأفريقي 2021"

المغرب.. اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية لتمرين "الأسد الأفريقي 2022"

14:38 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / SEYLLOUجنرال أمريكي خلال مشاركته في نسخة سابقة من مناورات الأسد الأفريقي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول أفريقية
جنرال أمريكي خلال مشاركته في نسخة سابقة من مناورات الأسد الأفريقي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول أفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / SEYLLOU
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أعلنت القيادة العامة المغربية اختتام الدورة الأكاديمية للتكوينات التحضيرية في إطار تنظيم تمرين "الأسد الأفريقي 2022".
وأضافت القيادة، في بيان، أن هذه التكوينات التي نظمت بمقر القيادة العامة للمنطقة الجنوبية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 17 يونيو/حزيران الجاري، اختتمت بحفل توزيع الشواهد على المشاركين من مختلف الجنسيات.
جنرال أمريكي خلال مشاركته في نسخة سابقة من مناورات الأسد الأفريقي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول أفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
المغرب... انطلاق الدورة الأكاديمية التحضيرية لتمرين "الأسد الأفريقي 2022"
6 يونيو, 13:51 GMT
وأشار البيان إلى أن هذه التكوينات شملت مختلف المجالات والجوانب ذات الصلة بتمرين "الأسد الإفريقي" الذي سينظم في الفترة الممتدة ما بين 20 يونيو والأول من يوليو 2022 على مستوى مناطق أغادير وبنجرير والقنيطرة والمحبس وتارودانت وطانطان، ومن بينها، أسلوب التخطيط العملياتي المشترك بين القوات، والجوانب القانونية والتخطيط الطبي والأمن السيبراني وتقنيات تقييم تمرين مشترك بين القوات.
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