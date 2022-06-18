https://arabic.sputniknews.com/20220618/انزلاق-شاحنة-تجر-بيتا-للدجاج-فوق-أرض-منحدرة-فيديو-1063803887.html
انزلاق شاحنة تجر بيتا للدجاج فوق أرض منحدرة... فيديو
انزلاق شاحنة تجر بيتا للدجاج فوق أرض منحدرة... فيديو
تناقلت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انزلاق شاحنة تجر بيتا للدجاج بسبب انحدار الأرض التي كانت تقف فوقها. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T08:24+0000
2022-06-18T08:24+0000
2022-06-18T08:24+0000
نادي الفيديو
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ويظهر في الفيديو تحرك الشاحنة من تلقاء نفسها، حيث اندفعت نحو الأرض المنخفضة ومن خلفها مقطورة تحمل بيت الدجاج.هرع صاحب الشاحنة خلفها في محاولة للسيطرة على الموقف وإيقاف الشاحنة قبل أن تصطدم بشيء، إلا أن محاولته باءت بالفشل ما تسبب في النهاية إلى انقلاب بيت الدجاج وتحطمه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انزلاق شاحنة تجر بيتا للدجاج فوق أرض منحدرة... فيديو
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تناقلت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انزلاق شاحنة تجر بيتا للدجاج بسبب انحدار الأرض التي كانت تقف فوقها.
ويظهر في الفيديو تحرك الشاحنة من تلقاء نفسها، حيث اندفعت نحو الأرض المنخفضة ومن خلفها مقطورة تحمل بيت الدجاج.
هرع صاحب الشاحنة خلفها في محاولة للسيطرة على الموقف وإيقاف الشاحنة قبل أن تصطدم بشيء، إلا أن محاولته باءت بالفشل ما تسبب في النهاية إلى انقلاب بيت الدجاج وتحطمه.