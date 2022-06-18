https://arabic.sputniknews.com/20220618/بايدن-في-موقف-محرج-جديد-فيديو-1063822434.html
بايدن في موقف محرج جديد... فيديو
بايدن في موقف محرج جديد... فيديو
سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على دراجته الهوائية أثناء مشاركته في فعالية دراجات هوائية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:51+0000
2022-06-18T14:51+0000
2022-06-18T14:59+0000
العالم
منوعات
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وسقط جو بايدن من على دراجته أثناء ركوبها بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، حيث احتفل هو وزوجته بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.وبحسب ما ورد، قال بايدن للصحافة "أنا بخير"، لقد واجهت مشكلة في نزع حذائي عن دواستَي الدراجة ما تسبب في السقوط.وتم تصوير الحدث من المتفرجين المتواجدين هناك.يذكر أن هذا الموقف ليس الأول الذي يتعرض فيه بايدن للسقوط، إذ سبق وسقط الرئيس الأمريكي 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منوعات
بايدن في موقف محرج جديد... فيديو
14:51 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 14:59 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على دراجته الهوائية أثناء مشاركته في فعالية دراجات هوائية.
وسقط جو بايدن من على دراجته أثناء ركوبها بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، حيث احتفل هو وزوجته بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.
وبحسب ما ورد، قال بايدن للصحافة "أنا بخير"، لقد واجهت مشكلة في نزع حذائي عن دواستَي الدراجة ما تسبب في السقوط.
وتم تصوير الحدث من المتفرجين المتواجدين هناك.
يذكر أن هذا الموقف ليس الأول الذي يتعرض فيه بايدن للسقوط، إذ سبق وسقط الرئيس الأمريكي 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة.