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https://arabic.sputniknews.com/20220618/بايدن-في-موقف-محرج-جديد-فيديو-1063822434.html
بايدن في موقف محرج جديد... فيديو
بايدن في موقف محرج جديد... فيديو
سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على دراجته الهوائية أثناء مشاركته في فعالية دراجات هوائية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:51+0000
2022-06-18T14:59+0000
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وسقط جو بايدن من على دراجته أثناء ركوبها بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، حيث احتفل هو وزوجته بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.وبحسب ما ورد، قال بايدن للصحافة "أنا بخير"، لقد واجهت مشكلة في نزع حذائي عن دواستَي الدراجة ما تسبب في السقوط.وتم تصوير الحدث من المتفرجين المتواجدين هناك.يذكر أن هذا الموقف ليس الأول الذي يتعرض فيه بايدن للسقوط، إذ سبق وسقط الرئيس الأمريكي 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة.
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بايدن في موقف محرج جديد... فيديو

14:51 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 14:59 GMT 18.06.2022)
© AFP 2022 / SAUL LOEBلحظة سقوط بايدن أثناء ركوبه الدراجة الهوائية
لحظة سقوط بايدن أثناء ركوبه الدراجة الهوائية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن من على دراجته الهوائية أثناء مشاركته في فعالية دراجات هوائية.
وسقط جو بايدن من على دراجته أثناء ركوبها بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، حيث احتفل هو وزوجته بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.
وبحسب ما ورد، قال بايدن للصحافة "أنا بخير"، لقد واجهت مشكلة في نزع حذائي عن دواستَي الدراجة ما تسبب في السقوط.
© AFP 2022 / SAUL LOEBلحظة سقوط بايدن أثناء ركوبه الدراجة الهوائية
لحظة سقوط بايدن أثناء ركوبه الدراجة الهوائية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
لحظة سقوط بايدن أثناء ركوبه الدراجة الهوائية
© AFP 2022 / SAUL LOEB
وتم تصوير الحدث من المتفرجين المتواجدين هناك.
يذكر أن هذا الموقف ليس الأول الذي يتعرض فيه بايدن للسقوط، إذ سبق وسقط الرئيس الأمريكي 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة.
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