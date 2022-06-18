https://arabic.sputniknews.com/20220618/برلماني-عراقي-يطالب-الكاظمي-بالكشف-عن-نتائج-التحقيق-في-اغتيال-قاسم-سليماني-ورفاقه-1063839017.html
برلماني عراقي يطالب الكاظمي بالكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه
برلماني عراقي يطالب الكاظمي بالكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه
طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أحمد الموسوي رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بالكشف عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال قائد فيلق... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T21:40+0000
2022-06-18T21:40+0000
2022-06-18T21:40+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/33/1044573393_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_10dfd9a3bef937d16b1b8d617f96acc0.jpg
وجدد الموسوي الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق إلى مجلس النواب، والإفصاح عن نتائج التحقيقات، مشددا في تصريحات لموقع "العهد نيوز" بأن الكاظمي مطالب بالقيام بهذه الخطوة.ولفت الموسوي إلى أن التأخير في إرسال نتائج التحقيقات "يثير الدهشة والاستغراب".وتابع: "أنه صار لزاما الكشف عن الجهات المتورطة باغتيال قادة النصر وعرض النتائج على البرلمان دون أي تسويف أو مماطلة".وشدد على أن "حكومة تصريف الأعمال ملزمة بتقديم تقريرها إلى البرلمان بأسرع وقت ومن هي الجهات التي ساهمت بجريمة مطار بغداد".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/كنا-نراقبه-حتى-جاءت-الفرصة-بومبيو-يكشف-سر-اغتيال-قاسم-سليماني-فيديو-1063808877.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/33/1044573393_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_93807ae9d262c408b075f95ce1d4e471.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران
برلماني عراقي يطالب الكاظمي بالكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه
تابعنا عبر
طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أحمد الموسوي رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بالكشف عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي مهدي المهندس، ورفاقهما.
وجدد الموسوي الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق إلى مجلس النواب، والإفصاح عن نتائج التحقيقات، مشددا في تصريحات لموقع "العهد نيوز
" بأن الكاظمي مطالب بالقيام بهذه الخطوة.
ولفت الموسوي إلى أن التأخير في إرسال نتائج التحقيقات "يثير الدهشة والاستغراب".
وتابع: "أنه صار لزاما الكشف عن الجهات المتورطة باغتيال قادة النصر وعرض النتائج على البرلمان دون أي تسويف أو مماطلة".
وشدد على أن "حكومة تصريف الأعمال ملزمة بتقديم تقريرها إلى البرلمان بأسرع وقت ومن هي الجهات التي ساهمت بجريمة مطار بغداد".