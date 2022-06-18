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برلماني عراقي يطالب الكاظمي بالكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه
برلماني عراقي يطالب الكاظمي بالكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه
طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أحمد الموسوي رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بالكشف عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال قائد فيلق... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T21:40+0000
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وجدد الموسوي الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق إلى مجلس النواب، والإفصاح عن نتائج التحقيقات، مشددا في تصريحات لموقع "العهد نيوز" بأن الكاظمي مطالب بالقيام بهذه الخطوة.ولفت الموسوي إلى أن التأخير في إرسال نتائج التحقيقات "يثير الدهشة والاستغراب".وتابع: "أنه صار لزاما الكشف عن الجهات المتورطة باغتيال قادة النصر وعرض النتائج على البرلمان دون أي تسويف أو مماطلة".وشدد على أن "حكومة تصريف الأعمال ملزمة بتقديم تقريرها إلى البرلمان بأسرع وقت ومن هي الجهات التي ساهمت بجريمة مطار بغداد".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/كنا-نراقبه-حتى-جاءت-الفرصة-بومبيو-يكشف-سر-اغتيال-قاسم-سليماني-فيديو-1063808877.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران

برلماني عراقي يطالب الكاظمي بالكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه

21:40 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEصور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد
صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أحمد الموسوي رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بالكشف عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي مهدي المهندس، ورفاقهما.
وجدد الموسوي الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق إلى مجلس النواب، والإفصاح عن نتائج التحقيقات، مشددا في تصريحات لموقع "العهد نيوز" بأن الكاظمي مطالب بالقيام بهذه الخطوة.
ولفت الموسوي إلى أن التأخير في إرسال نتائج التحقيقات "يثير الدهشة والاستغراب".
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وتابع: "أنه صار لزاما الكشف عن الجهات المتورطة باغتيال قادة النصر وعرض النتائج على البرلمان دون أي تسويف أو مماطلة".
وشدد على أن "حكومة تصريف الأعمال ملزمة بتقديم تقريرها إلى البرلمان بأسرع وقت ومن هي الجهات التي ساهمت بجريمة مطار بغداد".
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