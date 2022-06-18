https://arabic.sputniknews.com/20220618/كنا-نراقبه-حتى-جاءت-الفرصة-بومبيو-يكشف-سر-اغتيال-قاسم-سليماني-فيديو-1063808877.html

"كنا نراقبه حتى جاءت الفرصة"... بومبيو يكشف سر اغتيال قاسم سليماني... فيديو

"كنا نراقبه حتى جاءت الفرصة"... بومبيو يكشف سر اغتيال قاسم سليماني... فيديو

كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T11:31+0000

2022-06-18T11:31+0000

2022-06-18T11:31+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

الحرس الثوري الإيراني

مقتل قاسم سليماني

وزير الخارجية الأمريكي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/14/1047566815_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_48f3c48ccb84eb8d135470b89f86bf3f.jpg

وقال بومبيو في لقاء مع قناة "العربية"، إن "الإدارة الأمريكية سمعت تحذيرات مفادها أنه إذا قتلت الجنرال قاسم سليماني فإن ذلك سيؤدي إلى حرب".وأضاف: "لكن هذه التحذيرات هي نفسها التي سمعتها حين قررت الانسحاب من الاتفاق النووي، وأيضا حين نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس".وأوضح بومبيو أن "أمريكا قامت بقتل قاسم سليماني لأنها على أهبة الاستعداد لحماية الشعب الأمريكي".ولفت إلى أن "سليماني كان يخطط لقتل 500 أمريكي، وقد تمكنت الإدارة الأمريكية بالإطاحة بذلك المخطط وهو ما قامت به فعلا".وتابع: "أمريكا كانت تراقب تحركات فيلق القدس، وكانت تعمل على مشروع قتل سليماني بشكل مستمر حتى تسنت لها الفرصة لإيقاف ما كان هجوما وشيكا على الموارد والأصول والمواطنين". وأردف: "لذلك أصدر الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) القرار بالقضاء على سليماني".وأشار إلى أن "أمريكا عملت على حماية أصولها في العراق ومواطنيها في سوريا وفي كافة أرجاء العالم منذ فترة طويلة جدا".يذكر أنه 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

https://arabic.sputniknews.com/20220618/البرلمان-العراقي-يطالب-الكاظمي-بإرسال-نتائج-التحقيق-بملف-اغتيال-قاسم-سليماني-وأبو-مهدي-المهندس-1063809002.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الحرس الثوري الإيراني, مقتل قاسم سليماني, وزير الخارجية الأمريكي, العالم