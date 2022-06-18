https://arabic.sputniknews.com/20220618/تقارير-أردنية-الأردنيون-دفعوا-أكثر-من-نصف-مليون-دولار-لحضور-حفل-محمد-رمضان-في-العقبة-1063821166.html
تقارير: الأردنيون دفعوا أكثر من نصف مليون دولار لحضور حفل محمد رمضان في العقبة
تقارير: الأردنيون دفعوا أكثر من نصف مليون دولار لحضور حفل محمد رمضان في العقبة
كشفت تقارير أردنية، اليوم السبت، أن حفل الفنان المصري، محمد رمضان، الذي أقيم أمس الجمعة في العقبة، بلغت إيراداته أكثر من نصف مليون دولار أمريكي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:27+0000
2022-06-18T14:27+0000
2022-06-18T14:39+0000
محمد رمضان
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وقال مطلعون على الحفل إنه يقدرّون أن قيمة التذاكر التي دفعها الجمهور على الحفل تجاوزت الـ500 ألف دولار، وفق صحيفة "الغد" الأردنية.وتخطى عدد الحضور لحفل محمد رمضان في العقبة 4 آلاف شخص، دفعوا متوسط قيمة تذاكر بلغت قيمتها 212 دولار.وبلغ سعر الدرجة "الخاصة" في حفل محمد رمضان قرابة 395 دولار، و282 دولار للدرجة "الأولى"، و225 دولار لـ"المتوسطة"، بينما بلغ سعر التذكرة في الدرجة "الأخيرة" وهي الأكثر عددا 141 دولار.ودخل محمد رمضان إلى المسرح في حفله الغنائي بالعقبة في الأردن، أمس الجمعة، وهو يقود سيارة "فيراري" ذهبية اللون، وقال للجمهور إنه حصل على إذن من الحكومة الأردنية.كما مازح رمضان الجمهور قائلا أن حفله سيستمر 48 ساعة، وأنه سيوزع مشروبات طاقة عليهم من أجل زيادة حماسهم.
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محمد رمضان, أخبار الأردن, أخبار الفنانين في مصر, منوعات, مجتمع
تقارير: الأردنيون دفعوا أكثر من نصف مليون دولار لحضور حفل محمد رمضان في العقبة
14:27 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
كشفت تقارير أردنية، اليوم السبت، أن حفل الفنان المصري، محمد رمضان، الذي أقيم أمس الجمعة في العقبة، بلغت إيراداته أكثر من نصف مليون دولار أمريكي.
وقال مطلعون على الحفل إنه يقدرّون أن قيمة التذاكر التي دفعها الجمهور على الحفل تجاوزت الـ500 ألف دولار، وفق صحيفة "الغد"
الأردنية.
وتخطى عدد الحضور لحفل محمد رمضان في العقبة 4 آلاف شخص، دفعوا متوسط قيمة تذاكر بلغت قيمتها 212 دولار.
وبلغ سعر الدرجة "الخاصة" في حفل محمد رمضان قرابة 395 دولار، و282 دولار للدرجة "الأولى"، و225 دولار لـ"المتوسطة"، بينما بلغ سعر التذكرة في الدرجة "الأخيرة" وهي الأكثر عددا 141 دولار.
ودخل محمد رمضان إلى المسرح في حفله الغنائي بالعقبة في الأردن، أمس الجمعة، وهو يقود سيارة "فيراري" ذهبية اللون، وقال للجمهور إنه حصل على إذن من الحكومة الأردنية.
كما مازح رمضان الجمهور قائلا أن حفله سيستمر 48 ساعة، وأنه سيوزع مشروبات طاقة عليهم من أجل زيادة حماسهم.