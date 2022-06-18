https://arabic.sputniknews.com/20220618/رئيس-الوزراء-العراقي-بناء-الوطن-يحتاج-لصبر-ووقت-1063829252.html
رئيس الوزراء العراقي: بناء الوطن يحتاج لصبر ووقت
رئيس الوزراء العراقي: بناء الوطن يحتاج لصبر ووقت
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T17:32+0000
2022-06-18T17:32+0000
2022-06-18T17:32+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة نموذجية في أنحاء العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الكاظمي إن هذا المشروع الاستراتيجي مهم لبناء المجتمع، وتطوير الأجيال نحو بناء قادة لخدمة العراق في المستقبل.وأوضح أن هذا المشروع سيتم إنجازه في إطار اتفاقية عراقية- صينية، لافتا إلى أن الكثيرين شككوا في جدية الحكومة في تنفيذها.وأضاف: "اليوم نضع حجر الأساس لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكي نبعث رسالة بأن التعليم مهم جدا في حياة مجتمعنا وحاجة لأبنائنا".وأكد أهمية الاهتمام بالتعليم، ليس من خلال بناء المدارس فقط، ولكن أيضا عبر تغيير وتطوير المناهج التعليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/العراق-يسعى-لريادة-منتجي-الطاقة-الكهربائية-1063817842.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
رئيس الوزراء العراقي: بناء الوطن يحتاج لصبر ووقت
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت.
جاء ذلك خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة نموذجية في أنحاء العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال الكاظمي إن هذا المشروع الاستراتيجي مهم لبناء المجتمع، وتطوير الأجيال نحو بناء قادة لخدمة العراق في المستقبل.
وأوضح أن هذا المشروع سيتم إنجازه في إطار اتفاقية عراقية- صينية، لافتا إلى أن الكثيرين شككوا في جدية الحكومة في تنفيذها.
وأضاف: "اليوم نضع حجر الأساس لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكي نبعث رسالة بأن التعليم مهم جدا في حياة مجتمعنا وحاجة لأبنائنا".
وأكد أهمية الاهتمام بالتعليم، ليس من خلال بناء المدارس فقط، ولكن أيضا عبر تغيير وتطوير المناهج التعليمية.