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رئيس الوزراء العراقي: بناء الوطن يحتاج لصبر ووقت
رئيس الوزراء العراقي: بناء الوطن يحتاج لصبر ووقت
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T17:32+0000
2022-06-18T17:32+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة نموذجية في أنحاء العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الكاظمي إن هذا المشروع الاستراتيجي مهم لبناء المجتمع، وتطوير الأجيال نحو بناء قادة لخدمة العراق في المستقبل.وأوضح أن هذا المشروع سيتم إنجازه في إطار اتفاقية عراقية- صينية، لافتا إلى أن الكثيرين شككوا في جدية الحكومة في تنفيذها.وأضاف: "اليوم نضع حجر الأساس لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكي نبعث رسالة بأن التعليم مهم جدا في حياة مجتمعنا وحاجة لأبنائنا".وأكد أهمية الاهتمام بالتعليم، ليس من خلال بناء المدارس فقط، ولكن أيضا عبر تغيير وتطوير المناهج التعليمية.
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أخبار العراق اليوم

رئيس الوزراء العراقي: بناء الوطن يحتاج لصبر ووقت

17:32 GMT 18.06.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت.
جاء ذلك خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة نموذجية في أنحاء العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
العراق يسعى لريادة منتجي الطاقة الكهربائية
13:01 GMT
وقال الكاظمي إن هذا المشروع الاستراتيجي مهم لبناء المجتمع، وتطوير الأجيال نحو بناء قادة لخدمة العراق في المستقبل.
وأوضح أن هذا المشروع سيتم إنجازه في إطار اتفاقية عراقية- صينية، لافتا إلى أن الكثيرين شككوا في جدية الحكومة في تنفيذها.
وأضاف: "اليوم نضع حجر الأساس لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكي نبعث رسالة بأن التعليم مهم جدا في حياة مجتمعنا وحاجة لأبنائنا".
وأكد أهمية الاهتمام بالتعليم، ليس من خلال بناء المدارس فقط، ولكن أيضا عبر تغيير وتطوير المناهج التعليمية.
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