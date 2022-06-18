https://arabic.sputniknews.com/20220618/زاخاروفا-على-الاتحاد-الأوروبي-عدم-التضليل-بأنه-لا-علاقة-له-بمشاكل-المصدرين-الروس-1063805482.html

زاخاروفا: على الاتحاد الأوروبي عدم التضليل بأنه لا علاقة له بمشاكل المصدرين الروس

زاخاروفا: على الاتحاد الأوروبي عدم التضليل بأنه لا علاقة له بمشاكل المصدرين الروس

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ممثلي الاتحاد الأوروبي للتوقف عن تضليل المجتمع الدولي بأنهم ليسوا متورطين في الصعوبات، التي يواجهها المصدرون الروس في توصيل... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T09:25+0000

2022-06-18T09:25+0000

2022-06-18T09:29+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

تصدير

حبوب

عقوبات أمريكية ضد روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "لا يتردد الاتحاد الأوروبي في التأكيد بشكل منافق على أنه لا علاقة له بالصعوبات التي يواجهها مصدرونا في توصيل أسمدة الحبوب الروسية إلى الدول النامية".وأضافت زاخاروفا تعليقا على توصيات المفوضية الأوروبية إلى رابطة هيئات الاعتماد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - التعاون الأوروبي للاعتماد فيما يتعلق بالعمل في سياق عقوبات الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا: "حان الوقت لوقف تضليل المجتمع الدولي".وختمت: "وأكثر من ذلك، فإن بروكسل لا تتردد في دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبشكل حماسي، إلى قطع التعاون مع بلادنا، حتى في القضايا الفنية وفي تلك المجالات التي لا تخضع لقيود معادية لروسيا".هذا وقال أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للعلاقات مع روسيا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن مؤشر أسعار المواد الغذائية في العالم قد وصل إلى مستوى تاريخي ويستمر في النمو.وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا يهدد بمجاعة لـ 13-15 مليون شخص في العالم هذا العام.وأضاف: "وفقا للاقتصاديين، فإن الاعتماد على الحبوب الروسية والأوكرانية بنسبة 30% هو عتبة حرجة. إن الانقطاعات في إمدادات الغذاء والارتفاع الحاد في أسعارها تهدد الأزمات في الاقتصاد".وأشار إلى أن هناك دولا تتلقى، في الواقع، جميع حبوبها الغذائية والعلف من روسيا وأوكرانيا. على سبيل المثال، تستهلك أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ومنغوليا احتياجاتها بنسبة 100% بإمدادات الحبوب من روسيا. وفي القارة الأفريقية تعتمد بوركينا فاسو وغينيا ومالي والكونغو وناميبيا ورواندا وتوغو بشكل كبير على واردات الحبوب الروسية. ومن البلدان التي تعتمد أكثر على شراء كل من الحبوب الأوكرانية والروسية هي غانا وإسرائيل وإيران والأردن وكينيا وليبيا ونيكاراغوا وعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وتونس وإثيوبيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/بوتين-ورامافوسا-يبحثان-توريد-المنتجات-الزراعية-والأسمدة-الروسية-إلى-القارة-الأفريقية-1063659781.html

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روسيا, تصدير, حبوب, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي