عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/سياسي-أمريكا-تشتري-النفط-الإيراني-بأعلى-من-سعره-عبر-وسطاء-1063806273.html
سياسي: أمريكا تشتري النفط الإيراني بأعلى من سعره عبر وسطاء
سياسي: أمريكا تشتري النفط الإيراني بأعلى من سعره عبر وسطاء
كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق والخبير في الشؤون الدولية محمد جواد لاريجاني، أن الشركات الأمريكية تشتري النفط الإيراني بأعلى من سعره عبر وسطاء. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T09:41+0000
2022-06-18T09:41+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/88/1044838802_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a049cf6ccb63026bc2049091f80166e.jpg
وقال لاريجاني في حوار مع "وكالة الأنباء الإيرانية": "أعتقد أن الأمريكيين يشترون النفط الإيراني عبر وسيطين أو ثلاثة وسطاء، وكيفية شراء هذا النفط يعرفه الأمريكيون".وأضاف السياسي الإيراني: "لا يهمنا من الذي يشتري نفطنا في النهاية ولا نرصد ذلك، فنحن لدينا زبائن محددون وثابتون وكذلك زبائن متغيرون".وعن أزمة الغذاء العالمية، أكد لاريجاني أن "المجاعة لا تهدد إيران لأنها تنتج معظم المواد الغذائية اللازمة لها".وأوضح أن "قنوات الاتصال الإيرانية مع العالم كبيرة وواسعة"، لافتا إلى أن المجاعة في العالم قسم منها أكذوبة يروجها الغرب للتأليب ضد روسيا".وبيّن أن سبب الأزمة الغذائية في العالم هو الغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/وزير-النفط-الإيراني-لدى-موسكو-وطهران-طاقات-تقلب-معادلات-القوة-في-العالم-1063231066.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/88/1044838802_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30c6fe194196b8547e723c84d2fe2725.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

سياسي: أمريكا تشتري النفط الإيراني بأعلى من سعره عبر وسطاء

09:41 GMT 18.06.2022
© AP Photo / Mark Lennihanترسو ناقلة نفط في منشأة تخزين في نيوجيرسي
ترسو ناقلة نفط في منشأة تخزين في نيوجيرسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
تابعنا عبرTelegram
كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق والخبير في الشؤون الدولية محمد جواد لاريجاني، أن الشركات الأمريكية تشتري النفط الإيراني بأعلى من سعره عبر وسطاء.
وقال لاريجاني في حوار مع "وكالة الأنباء الإيرانية": "أعتقد أن الأمريكيين يشترون النفط الإيراني عبر وسيطين أو ثلاثة وسطاء، وكيفية شراء هذا النفط يعرفه الأمريكيون".
وأضاف السياسي الإيراني: "لا يهمنا من الذي يشتري نفطنا في النهاية ولا نرصد ذلك، فنحن لدينا زبائن محددون وثابتون وكذلك زبائن متغيرون".

وتابع: "الوسيط الذي يقوم بشراء النفط منا يبيع هذا النفط أينما كان الثمن مرتفعا، ولذلك فإن الأمريكيين والأوروبيين يستهلكون نفطنا بطريقة أغلى وتكلفة أعلى".

علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
وزير النفط الإيراني: لدى موسكو وطهران طاقات تقلب معادلات القوة في العالم
7 يونيو, 15:17 GMT
وعن أزمة الغذاء العالمية، أكد لاريجاني أن "المجاعة لا تهدد إيران لأنها تنتج معظم المواد الغذائية اللازمة لها".
وأوضح أن "قنوات الاتصال الإيرانية مع العالم كبيرة وواسعة"، لافتا إلى أن المجاعة في العالم قسم منها أكذوبة يروجها الغرب للتأليب ضد روسيا".
وبيّن أن سبب الأزمة الغذائية في العالم هو الغرب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала