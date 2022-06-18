https://arabic.sputniknews.com/20220618/سياسي-أمريكا-تشتري-النفط-الإيراني-بأعلى-من-سعره-عبر-وسطاء-1063806273.html
سياسي: أمريكا تشتري النفط الإيراني بأعلى من سعره عبر وسطاء
سياسي: أمريكا تشتري النفط الإيراني بأعلى من سعره عبر وسطاء
كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق والخبير في الشؤون الدولية محمد جواد لاريجاني، أن الشركات الأمريكية تشتري النفط الإيراني بأعلى من سعره عبر وسطاء. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T09:41+0000
2022-06-18T09:41+0000
2022-06-18T09:41+0000
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وقال لاريجاني في حوار مع "وكالة الأنباء الإيرانية": "أعتقد أن الأمريكيين يشترون النفط الإيراني عبر وسيطين أو ثلاثة وسطاء، وكيفية شراء هذا النفط يعرفه الأمريكيون".وأضاف السياسي الإيراني: "لا يهمنا من الذي يشتري نفطنا في النهاية ولا نرصد ذلك، فنحن لدينا زبائن محددون وثابتون وكذلك زبائن متغيرون".وعن أزمة الغذاء العالمية، أكد لاريجاني أن "المجاعة لا تهدد إيران لأنها تنتج معظم المواد الغذائية اللازمة لها".وأوضح أن "قنوات الاتصال الإيرانية مع العالم كبيرة وواسعة"، لافتا إلى أن المجاعة في العالم قسم منها أكذوبة يروجها الغرب للتأليب ضد روسيا".وبيّن أن سبب الأزمة الغذائية في العالم هو الغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/وزير-النفط-الإيراني-لدى-موسكو-وطهران-طاقات-تقلب-معادلات-القوة-في-العالم-1063231066.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
سياسي: أمريكا تشتري النفط الإيراني بأعلى من سعره عبر وسطاء
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كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني السابق والخبير في الشؤون الدولية محمد جواد لاريجاني، أن الشركات الأمريكية تشتري النفط الإيراني بأعلى من سعره عبر وسطاء.
وقال لاريجاني في حوار مع "وكالة الأنباء الإيرانية
": "أعتقد أن الأمريكيين يشترون النفط الإيراني عبر وسيطين أو ثلاثة وسطاء، وكيفية شراء هذا النفط يعرفه الأمريكيون".
وأضاف السياسي الإيراني: "لا يهمنا من الذي يشتري نفطنا في النهاية ولا نرصد ذلك، فنحن لدينا زبائن محددون وثابتون وكذلك زبائن متغيرون".
وتابع: "الوسيط الذي يقوم بشراء النفط منا يبيع هذا النفط أينما كان الثمن مرتفعا، ولذلك فإن الأمريكيين والأوروبيين يستهلكون نفطنا بطريقة أغلى وتكلفة أعلى".
وعن أزمة الغذاء العالمية، أكد لاريجاني أن "المجاعة لا تهدد إيران
لأنها تنتج معظم المواد الغذائية اللازمة لها".
وأوضح أن "قنوات الاتصال الإيرانية مع العالم كبيرة وواسعة"، لافتا إلى أن المجاعة في العالم قسم منها أكذوبة يروجها الغرب للتأليب ضد روسيا
".
وبيّن أن سبب الأزمة الغذائية في العالم هو الغرب.