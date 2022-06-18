عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/عملاق-النفط-البريطاني-لا-يزال-أكبر-مسهم-في-روسنفط-الروسية-بالرغم-من-إعلانه-الانسحاب-ما-دلالة-ذلك؟-1063803768.html
عملاق النفط البريطاني لا يزال أكبر مسهم في روسنفط الروسية بالرغم من إعلانه الانسحاب.. ما دلالة ذلك؟
عملاق النفط البريطاني لا يزال أكبر مسهم في روسنفط الروسية بالرغم من إعلانه الانسحاب.. ما دلالة ذلك؟
بالرغم من إعلان أكبر شركة نفط بريطانية "بريتش بتروليوم"، الانسحاب غير المشروط من روسيا، إلا أنها ما زالت تعد أكبر مسهم في شركة روسنفط الروسية للنفط. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T08:23+0000
2022-06-18T08:23+0000
روسنفط
عقوبات أمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1049165392_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_09cfc19316f74a9d2f55f49b432d7efd.jpg
بطرسبرغ- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة روسنفط، إيغور سيتشين، اليوم السبت، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، فإنه وبرغم أن شركة النفط والغاز البريطانية "بي بي" أعلنت انسحابها من روسنفط الروسية، لكنها لا تزال مسهمة، وتظهر رغبة في البقاء على الرغم من الأزمة، ودون خسائر حقيقية.وقال سيتشين: "على الرغم من كل التصريحات حول الانسحاب غير المشروط من روسيا، فإن "بي بي" لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، ولا تزال أكبر مسهم خاص في روسنفط".ووفقًا لسيتشين، فإن هذه الإجراءات تتحدث بدلاً من ذلك عن رغبة الشركة في انتظار الوضع الجيوسياسي غير المواتي، دون أي خسائر حقيقية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية أن هناك أفعالًا مماثلة من بعض الشركات الغربية الكبرى الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/شركة-شل-البريطانية-تعلن-عن-اضطرارها-الشديد-لشراء-النفط-من-روسيا-1059512168.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1049165392_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_73599abcdbbe0b8d2edc214df117ded5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسنفط, عقوبات أمريكية ضد روسيا

عملاق النفط البريطاني لا يزال أكبر مسهم في روسنفط الروسية بالرغم من إعلانه الانسحاب.. ما دلالة ذلك؟

08:23 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الذهاب إلى بنك الصورمدير شركة "روسنفط"، إيغور سيتشين
مدير شركة روسنفط، إيغور سيتشين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بالرغم من إعلان أكبر شركة نفط بريطانية "بريتش بتروليوم"، الانسحاب غير المشروط من روسيا، إلا أنها ما زالت تعد أكبر مسهم في شركة روسنفط الروسية للنفط.
بطرسبرغ- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة روسنفط، إيغور سيتشين، اليوم السبت، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، فإنه وبرغم أن شركة النفط والغاز البريطانية "بي بي" أعلنت انسحابها من روسنفط الروسية، لكنها لا تزال مسهمة، وتظهر رغبة في البقاء على الرغم من الأزمة، ودون خسائر حقيقية.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شركة "شل" البريطانية تعلن عن اضطرارها الشديد لشراء النفط من روسيا
5 مارس, 20:15 GMT
وقال سيتشين: "على الرغم من كل التصريحات حول الانسحاب غير المشروط من روسيا، فإن "بي بي" لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، ولا تزال أكبر مسهم خاص في روسنفط".

ودلل الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية على ذلك بأن "بي بي" تمتلك "حصة تساوي 19.75%، وتواصل أيضًا امتلاك حصص في مشاريع مشتركة رئيسية، بما في ذلك Taas-Yuryakh و Kharampurneftegaz و Ermak".

ووفقًا لسيتشين، فإن هذه الإجراءات تتحدث بدلاً من ذلك عن رغبة الشركة في انتظار الوضع الجيوسياسي غير المواتي، دون أي خسائر حقيقية.

وشدد سيتشين على أن "كل هذه الأعمال تتحدث بالأحرى عن رغبة في أن تظل "بي بي" مشاركًا نشطًا في روسنفط".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية أن هناك أفعالًا مماثلة من بعض الشركات الغربية الكبرى الأخرى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала