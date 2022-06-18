https://arabic.sputniknews.com/20220618/عملاق-النفط-البريطاني-لا-يزال-أكبر-مسهم-في-روسنفط-الروسية-بالرغم-من-إعلانه-الانسحاب-ما-دلالة-ذلك؟-1063803768.html
عملاق النفط البريطاني لا يزال أكبر مسهم في روسنفط الروسية بالرغم من إعلانه الانسحاب.. ما دلالة ذلك؟
عملاق النفط البريطاني لا يزال أكبر مسهم في روسنفط الروسية بالرغم من إعلانه الانسحاب.. ما دلالة ذلك؟
بالرغم من إعلان أكبر شركة نفط بريطانية "بريتش بتروليوم"، الانسحاب غير المشروط من روسيا، إلا أنها ما زالت تعد أكبر مسهم في شركة روسنفط الروسية للنفط. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T08:23+0000
2022-06-18T08:23+0000
2022-06-18T08:23+0000
روسنفط
عقوبات أمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1049165392_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_09cfc19316f74a9d2f55f49b432d7efd.jpg
بطرسبرغ- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة روسنفط، إيغور سيتشين، اليوم السبت، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، فإنه وبرغم أن شركة النفط والغاز البريطانية "بي بي" أعلنت انسحابها من روسنفط الروسية، لكنها لا تزال مسهمة، وتظهر رغبة في البقاء على الرغم من الأزمة، ودون خسائر حقيقية.وقال سيتشين: "على الرغم من كل التصريحات حول الانسحاب غير المشروط من روسيا، فإن "بي بي" لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، ولا تزال أكبر مسهم خاص في روسنفط".ووفقًا لسيتشين، فإن هذه الإجراءات تتحدث بدلاً من ذلك عن رغبة الشركة في انتظار الوضع الجيوسياسي غير المواتي، دون أي خسائر حقيقية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية أن هناك أفعالًا مماثلة من بعض الشركات الغربية الكبرى الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/شركة-شل-البريطانية-تعلن-عن-اضطرارها-الشديد-لشراء-النفط-من-روسيا-1059512168.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1049165392_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_73599abcdbbe0b8d2edc214df117ded5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسنفط, عقوبات أمريكية ضد روسيا
عملاق النفط البريطاني لا يزال أكبر مسهم في روسنفط الروسية بالرغم من إعلانه الانسحاب.. ما دلالة ذلك؟
تابعنا عبر
بالرغم من إعلان أكبر شركة نفط بريطانية "بريتش بتروليوم"، الانسحاب غير المشروط من روسيا، إلا أنها ما زالت تعد أكبر مسهم في شركة روسنفط الروسية للنفط.
بطرسبرغ- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة روسنفط، إيغور سيتشين، اليوم السبت، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، فإنه وبرغم أن شركة النفط والغاز
البريطانية "بي بي" أعلنت انسحابها من روسنفط الروسية، لكنها لا تزال مسهمة، وتظهر رغبة في البقاء على الرغم من الأزمة، ودون خسائر حقيقية.
وقال سيتشين: "على الرغم من كل التصريحات حول الانسحاب غير المشروط من روسيا، فإن "بي بي" لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، ولا تزال أكبر مسهم خاص في روسنفط".
ودلل الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية على ذلك بأن "بي بي" تمتلك "حصة تساوي 19.75%، وتواصل أيضًا امتلاك حصص في مشاريع مشتركة رئيسية، بما في ذلك Taas-Yuryakh و Kharampurneftegaz و Ermak".
ووفقًا لسيتشين، فإن هذه الإجراءات تتحدث بدلاً من ذلك عن رغبة الشركة في انتظار الوضع الجيوسياسي غير المواتي، دون أي خسائر حقيقية.
وشدد سيتشين على أن "كل هذه الأعمال تتحدث بالأحرى عن رغبة في أن تظل "بي بي" مشاركًا نشطًا في روسنفط".
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية أن هناك أفعالًا مماثلة من بعض الشركات الغربية الكبرى الأخرى.