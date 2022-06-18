https://arabic.sputniknews.com/20220618/عملاق-النفط-البريطاني-لا-يزال-أكبر-مسهم-في-روسنفط-الروسية-بالرغم-من-إعلانه-الانسحاب-ما-دلالة-ذلك؟-1063803768.html

عملاق النفط البريطاني لا يزال أكبر مسهم في روسنفط الروسية بالرغم من إعلانه الانسحاب.. ما دلالة ذلك؟

عملاق النفط البريطاني لا يزال أكبر مسهم في روسنفط الروسية بالرغم من إعلانه الانسحاب.. ما دلالة ذلك؟

بالرغم من إعلان أكبر شركة نفط بريطانية "بريتش بتروليوم"، الانسحاب غير المشروط من روسيا، إلا أنها ما زالت تعد أكبر مسهم في شركة روسنفط الروسية للنفط. 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T08:23+0000

2022-06-18T08:23+0000

2022-06-18T08:23+0000

روسنفط

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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بطرسبرغ- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة روسنفط، إيغور سيتشين، اليوم السبت، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، فإنه وبرغم أن شركة النفط والغاز البريطانية "بي بي" أعلنت انسحابها من روسنفط الروسية، لكنها لا تزال مسهمة، وتظهر رغبة في البقاء على الرغم من الأزمة، ودون خسائر حقيقية.وقال سيتشين: "على الرغم من كل التصريحات حول الانسحاب غير المشروط من روسيا، فإن "بي بي" لا تزال موجودة حتى يومنا هذا، ولا تزال أكبر مسهم خاص في روسنفط".ووفقًا لسيتشين، فإن هذه الإجراءات تتحدث بدلاً من ذلك عن رغبة الشركة في انتظار الوضع الجيوسياسي غير المواتي، دون أي خسائر حقيقية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية أن هناك أفعالًا مماثلة من بعض الشركات الغربية الكبرى الأخرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220305/شركة-شل-البريطانية-تعلن-عن-اضطرارها-الشديد-لشراء-النفط-من-روسيا-1059512168.html

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روسنفط, عقوبات أمريكية ضد روسيا