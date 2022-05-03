https://arabic.sputniknews.com/20220503/شركة-بريطانية-إنتاج-النفط-الروسي-انخفض-بمقدار-مليون-برميل-يوميا-1061811067.html
شركة بريطانية: إنتاج النفط الروسي انخفض بمقدار مليون برميل يوميا
شركة بريطانية: إنتاج النفط الروسي انخفض بمقدار مليون برميل يوميا
قالت شركة بريتيش بتروليوم البريطانية (بي بي)، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط الروسي انخفض بالفعل بمقدار مليون برميل يوميا، وهذا الانخفاض يمكن أن يتضاعف هذا... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T09:08+0000
2022-05-03T09:08+0000
2022-05-03T09:08+0000
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سوق النفط
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موسكو- سبوتنيك. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، برنارد لوني: "أعتقد أن انخفاض الإنتاج يقدر بحوالي مليون برميل يوميا، بحسب تقديراتنا لسوق الخام الروسي اليوم".وأضاف: "نعتقد أن هذا الرقم سيرتفع على الأرجح هذا الشهر عندما تدخل العقوبات الحالية حيز التنفيذ بشكل حقيقي، وقد يتضاعف هذا الرقم".يذكر أن ثلاث دول أوروبية، النمسا والمجر وسلوفاكيا، كانت قد سحبت حق النقض "الفيتو" على حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.
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العالم, روسيا, سوق النفط
شركة بريطانية: إنتاج النفط الروسي انخفض بمقدار مليون برميل يوميا
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قالت شركة بريتيش بتروليوم البريطانية (بي بي)، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج النفط الروسي انخفض بالفعل بمقدار مليون برميل يوميا، وهذا الانخفاض يمكن أن يتضاعف هذا الشهر.
موسكو- سبوتنيك. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، برنارد لوني: "أعتقد أن انخفاض الإنتاج يقدر بحوالي مليون برميل يوميا، بحسب تقديراتنا لسوق الخام الروسي اليوم".
وأضاف: "نعتقد أن هذا الرقم سيرتفع على الأرجح هذا الشهر عندما تدخل العقوبات الحالية حيز التنفيذ بشكل حقيقي، وقد يتضاعف هذا الرقم".
يذكر أن ثلاث دول أوروبية، النمسا والمجر وسلوفاكيا
، كانت قد سحبت حق النقض "الفيتو" على حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.