https://arabic.sputniknews.com/20220618/قندس-يقتحم-مضمار-الفورمولا1-ويكاد-يتسبب-في-كارثة-فيديو-1063800956.html
قندس يقتحم مضمار "الفورمولا1" ويكاد يتسبب في كارثة... فيديو
قندس يقتحم مضمار "الفورمولا1" ويكاد يتسبب في كارثة... فيديو
في حادثة فريدة من نوعها، اقتحم قندس مضمار سباق فورمولا1 في مدينة مونريال الكندية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T06:45+0000
2022-06-18T06:45+0000
2022-06-18T06:45+0000
نادي الفيديو
فورمولا-1
أخبار كندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104586/92/1045869281_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_a09f188bdb9bc0fd7761e317c6146d57.jpg
ونشر موقع "المسابقة" مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر عبور القندس للحلبة بين المنعطفين الثاني والثالث خلال حصة التجارب الأولى، حيث أبطأ إستيبان أوكون من سرعته بالفعل عندما هرب الفأر من أمامه، لكنه اقترب جدًا من أن يصطدم بسيارة سائق فيراري كارلوس ساينز.كما يمكن رؤية القندس وهو يقترب جدًا من الإطار الأمامي الأيمن لسيارة الإسباني ساينز.وعلقت الصفحة على المقطع: "لقد افتقدنا أصدقاءنا الصغار في مونتريال".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104586/92/1045869281_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_f2208f3242bd74b8a291f4ff03c42e25.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, فورمولا-1, أخبار كندا
قندس يقتحم مضمار "الفورمولا1" ويكاد يتسبب في كارثة... فيديو
تابعنا عبر
في حادثة فريدة من نوعها، اقتحم قندس مضمار سباق فورمولا1 في مدينة مونريال الكندية.
ونشر موقع "المسابقة" مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر عبور القندس للحلبة بين المنعطفين الثاني والثالث خلال حصة التجارب الأولى، حيث أبطأ إستيبان أوكون من سرعته بالفعل عندما هرب الفأر من أمامه، لكنه اقترب جدًا من أن يصطدم بسيارة سائق فيراري كارلوس ساينز.
كما يمكن رؤية القندس وهو يقترب جدًا من الإطار الأمامي الأيمن لسيارة الإسباني ساينز.
وعلقت الصفحة على المقطع: "لقد افتقدنا أصدقاءنا الصغار في مونتريال".