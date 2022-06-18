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https://arabic.sputniknews.com/20220618/لأول-مرة-السعودية-تستضيف-بطولة-العالم-في-تنس-الطاولة-لذوي-الإعاقة--1063807568.html
لأول مرة... السعودية تستضيف بطولة العالم في تنس الطاولة لذوي الإعاقة
لأول مرة... السعودية تستضيف بطولة العالم في تنس الطاولة لذوي الإعاقة
حصلت المملكة العربية السعودية على شرف استضافة بطولة العالم لكرة الطائرة (تنس الطاولة) لذوي الإعاقة لهذه السنة، والمقرر إقامتها في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T10:09+0000
2022-06-18T10:09+0000
رياضة
السعودية
تنظيم كأس العالم
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ووفقا للإعلان الرسمي في موقع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، فقد تم اختيار المملكة نظير جهود رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار ومجلس إدارته في تقديم ملف استضافة مميز من خلال العرض الذي قدم لوفد الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الذي زار الرياض قبل أسبوعين.من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالله البار أن الدعم الذي تتلقاه الرياضة عموما في بلاده أسهم في تمكّن اتحاد اللعبة من تحقيق الانجازات والبطولات إلى جانب الوصول لاستضافة بطولات عالمية كبرى، معتبرا ذلك الدعم محفزا كبيرا، لاسيما مع المتابعة والاهتمام من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
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رياضة, السعودية, تنظيم كأس العالم

لأول مرة... السعودية تستضيف بطولة العالم في تنس الطاولة لذوي الإعاقة

10:09 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / Juan Mabromataأولمبياد ريو 2016 - رياضي من المجر خلال مباراة تنس طاولة، 8 أغسطس/ آب 2016
أولمبياد ريو 2016 - رياضي من المجر خلال مباراة تنس طاولة، 8 أغسطس/ آب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / Juan Mabromata
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حصلت المملكة العربية السعودية على شرف استضافة بطولة العالم لكرة الطائرة (تنس الطاولة) لذوي الإعاقة لهذه السنة، والمقرر إقامتها في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 18 من سبتمبر/أيلول المقبل.
ووفقا للإعلان الرسمي في موقع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، فقد تم اختيار المملكة نظير جهود رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار ومجلس إدارته في تقديم ملف استضافة مميز من خلال العرض الذي قدم لوفد الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الذي زار الرياض قبل أسبوعين.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالله البار أن الدعم الذي تتلقاه الرياضة عموما في بلاده أسهم في تمكّن اتحاد اللعبة من تحقيق الانجازات والبطولات إلى جانب الوصول لاستضافة بطولات عالمية كبرى، معتبرا ذلك الدعم محفزا كبيرا، لاسيما مع المتابعة والاهتمام من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
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