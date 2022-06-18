عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/مشروع-قانون-في-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-يطالب-مالكي-الأسلحة-بالتأمين-ضد-المسؤولية-1063809692.html
مشروع قانون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يطالب مالكي الأسلحة بالتأمين ضد المسؤولية
مشروع قانون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يطالب مالكي الأسلحة بالتأمين ضد المسؤولية
قدم مشرعون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مشروع قانون يتم بموجبه مطالبة مالكي الأسلحة بالحصول على تأمين ضد المسؤولية. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T10:52+0000
2022-06-18T10:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
قتل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680236_0:10:3073:1738_1920x0_80_0_0_d7c7bd2ff643abb4dc98be29775f2878.jpg
ووفقا لموقع إيه بي سي 7 نيوز، ستكون كاليفورنيا أول ولاية تطلب من مالكي الأسلحة شراء تأمين ضد المسؤولية لتغطية الاستخدام غير المقصود أو العرضي لأسلحتهم النارية، إذا وافق المشرعون على قانون تم الإعلان عنه أمس الخميس.وقالت سناتور الولاية الديمقراطية نانسي سكينر في بيان: "تقتل الأسلحة عددا من الناس أكثر من السيارات، ومع ذلك فإن مالكي الأسلحة ليسوا مطالبين بتحمل تأمين المسؤولية كما يجب على مالكي السيارات".ووفقا للموقع الأمريكي، تدرس ولاية نيويورك مطلبًا مشابهًا في أعقاب العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة وزيادة عنف السلاح.وكانت مدينة سان خوسيه في وادي السيليكون قد وافقت، في يناير/ كانون الثاني، على ما يُعتقد أنه أول مطلب تأمين من هذا القبيل في الولايات المتحدة.من جهته توقع سام باريديس، المدير التنفيذي لشركة Gun Owners of California، أنه لن تغطي أي شركة تأمين إساءة استخدام السلاح الناري، لافتا إلى أن مثل هذه المتطلبات تعد انتهاكًا غير قانوني للحقوق الدستورية لأصحاب الأسلحة.يشار إلى أن مشروع قانون فرض الضريبة يعدّ من بين العديد من القوانين التي ينظر فيها المشرعون في كاليفورنيا هذا العام، بما في ذلك قانون من شأنه أن يسهل مقاضاة صانعي الأسلحة، والآخر من شأنه أن يسمح للمواطنين العاديين بمقاضاة أولئك الذين يتاجرون بالأسلحة غير المشروعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/دعوة-لتظاهرات-حاشدة-في-أمريكا-للمطالبة-بإجراءات-للحد-من-عنف-الأسلحة-النارية-1063443540.html
https://arabic.sputniknews.com/20200605/تقتل-الآلاف-لمذا-يندر-اتهام-الشرطة-الأمريكية-بالقتل-في-الولايات-المتحدة؟-1045634368.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062680236_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_ad4ace2a4c43817dc76679c70fac2500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, قتل

مشروع قانون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يطالب مالكي الأسلحة بالتأمين ضد المسؤولية

10:52 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 10:53 GMT 18.06.2022)
© AP Photo / Dario Lopez-Millsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
تابعنا عبرTelegram
قدم مشرعون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مشروع قانون يتم بموجبه مطالبة مالكي الأسلحة بالحصول على تأمين ضد المسؤولية.
ووفقا لموقع إيه بي سي 7 نيوز، ستكون كاليفورنيا أول ولاية تطلب من مالكي الأسلحة شراء تأمين ضد المسؤولية لتغطية الاستخدام غير المقصود أو العرضي لأسلحتهم النارية، إذا وافق المشرعون على قانون تم الإعلان عنه أمس الخميس.
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
دعوة لتظاهرات حاشدة في أمريكا للمطالبة بإجراءات للحد من عنف الأسلحة النارية
11 يونيو, 15:50 GMT
وقالت سناتور الولاية الديمقراطية نانسي سكينر في بيان: "تقتل الأسلحة عددا من الناس أكثر من السيارات، ومع ذلك فإن مالكي الأسلحة ليسوا مطالبين بتحمل تأمين المسؤولية كما يجب على مالكي السيارات".

وأوضحت أن تكاليف عنف السلاح لا ينبغي أن يتحملها دافعو الضرائب والناجون والعائلات وأرباب العمل والمجتمعات، مشددة على أنه "حان الوقت لأصحاب الأسلحة لتحمل نصيبهم العادل".

ووفقا للموقع الأمريكي، تدرس ولاية نيويورك مطلبًا مشابهًا في أعقاب العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة وزيادة عنف السلاح.
احتجاجات جورج فلويد - عناصر الشرطة الأمريكية يقفون على ركبة واحدة في إطار التضامن مع المتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2020
تقتل الآلاف... لماذا يندر اتهام الشرطة الأمريكية بالقتل في الولايات المتحدة؟
5 يونيو 2020, 19:44 GMT
وكانت مدينة سان خوسيه في وادي السيليكون قد وافقت، في يناير/ كانون الثاني، على ما يُعتقد أنه أول مطلب تأمين من هذا القبيل في الولايات المتحدة.
من جهته توقع سام باريديس، المدير التنفيذي لشركة Gun Owners of California، أنه لن تغطي أي شركة تأمين إساءة استخدام السلاح الناري، لافتا إلى أن مثل هذه المتطلبات تعد انتهاكًا غير قانوني للحقوق الدستورية لأصحاب الأسلحة.

وقال باريديس: "لا نعتقد أنه يمكنك وضع محاذير على ممارسة حق دستوري، من خلال مطالبة شخص ما بالحصول على تأمين من أجل ممارسة حقه في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها".

يشار إلى أن مشروع قانون فرض الضريبة يعدّ من بين العديد من القوانين التي ينظر فيها المشرعون في كاليفورنيا هذا العام، بما في ذلك قانون من شأنه أن يسهل مقاضاة صانعي الأسلحة، والآخر من شأنه أن يسمح للمواطنين العاديين بمقاضاة أولئك الذين يتاجرون بالأسلحة غير المشروعة.
العنف المرتبط بالأسلحة في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2019
العنف المرتبط باستخدام الأسلحة في الولايات المتحدة
7 أغسطس 2019, 13:25 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала