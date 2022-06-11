https://arabic.sputniknews.com/20220611/دعوة-لتظاهرات-حاشدة-في-أمريكا-للمطالبة-بإجراءات-للحد-من-عنف-الأسلحة-النارية-1063443540.html
دعوة لتظاهرات حاشدة في أمريكا للمطالبة بإجراءات للحد من عنف الأسلحة النارية
دعوة لتظاهرات حاشدة في أمريكا للمطالبة بإجراءات للحد من عنف الأسلحة النارية
دعت منظمة أمريكية لتنظيم تظاهرات في أنحاء البلاد، اليوم السبت، إلى المطالبة بتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية للحد من العنف المدمر الذي تعاني منه البلاد. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:50+0000
2022-06-11T15:50+0000
2022-06-11T15:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا" التي تنظم التظاهرات، عبر موقعها الإلكتروني: "بعد عدد لا يحصى من وقائع إطلاق النار الجماعي وحالات العنف بالأسلحة النارية، حان الوقت للعودة للشوارع"، بحسب "فرانس برس".وأضافت: "نظهر للمسؤولين المنتخبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من عنف السلاح".تأسست مسيرة من أجل حياتنا على يد الناجين من إطلاق النار في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، والذين نظموا مسيرة حاشدة اجتذبت مئات الآلاف من الأشخاص في واشنطن في مارس/ آذار 2018.ودعا ديفيد هوغ مؤسس المنظمة وعضو بمجلس إدارتها، الأمريكيين من كافة الأطياف السياسية للمشاركة في احتجاجات السبت.وشهد الشهر الماضي حادثي إطلاق نار مروعين، أحدهما في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين، والآخر في سوبر ماركت في نيويورك خلف 10 قتلى من السود.وساهمت هذه الحوادث في إطلاق الدعوة للاحتجاجات التي تم التخطيط لتنظيمها في مئات المواقع.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/مقتل-10-أشخاص-إثر-4-حوادث-إطلاق-نار-في-أمريكا-1063160916.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
دعوة لتظاهرات حاشدة في أمريكا للمطالبة بإجراءات للحد من عنف الأسلحة النارية
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دعت منظمة أمريكية لتنظيم تظاهرات في أنحاء البلاد، اليوم السبت، إلى المطالبة بتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية للحد من العنف المدمر الذي تعاني منه البلاد.
وقالت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا" التي تنظم التظاهرات، عبر موقعها الإلكتروني: "بعد عدد لا يحصى من وقائع إطلاق النار الجماعي
وحالات العنف بالأسلحة النارية، حان الوقت للعودة للشوارع"، بحسب "فرانس برس".
وأضافت: "نظهر للمسؤولين المنتخبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من عنف السلاح".
تأسست مسيرة من أجل حياتنا على يد الناجين من إطلاق النار في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، والذين نظموا مسيرة حاشدة اجتذبت مئات الآلاف من الأشخاص في واشنطن في مارس/ آذار 2018.
ودعا ديفيد هوغ مؤسس المنظمة وعضو بمجلس إدارتها، الأمريكيين من كافة الأطياف السياسية للمشاركة في احتجاجات السبت.
وشهد الشهر الماضي حادثي إطلاق نار مروعين، أحدهما في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين، والآخر في سوبر ماركت في نيويورك خلف 10 قتلى من السود.
وساهمت هذه الحوادث في إطلاق الدعوة للاحتجاجات التي تم التخطيط لتنظيمها في مئات المواقع.