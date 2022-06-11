عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/دعوة-لتظاهرات-حاشدة-في-أمريكا-للمطالبة-بإجراءات-للحد-من-عنف-الأسلحة-النارية-1063443540.html
دعوة لتظاهرات حاشدة في أمريكا للمطالبة بإجراءات للحد من عنف الأسلحة النارية
دعوة لتظاهرات حاشدة في أمريكا للمطالبة بإجراءات للحد من عنف الأسلحة النارية
دعت منظمة أمريكية لتنظيم تظاهرات في أنحاء البلاد، اليوم السبت، إلى المطالبة بتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية للحد من العنف المدمر الذي تعاني منه البلاد. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:50+0000
2022-06-11T15:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049746811_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e840dc625bb36cf618f9a6e485dd0a7.jpg
وقالت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا" التي تنظم التظاهرات، عبر موقعها الإلكتروني: "بعد عدد لا يحصى من وقائع إطلاق النار الجماعي وحالات العنف بالأسلحة النارية، حان الوقت للعودة للشوارع"، بحسب "فرانس برس".وأضافت: "نظهر للمسؤولين المنتخبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من عنف السلاح".تأسست مسيرة من أجل حياتنا على يد الناجين من إطلاق النار في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، والذين نظموا مسيرة حاشدة اجتذبت مئات الآلاف من الأشخاص في واشنطن في مارس/ آذار 2018.ودعا ديفيد هوغ مؤسس المنظمة وعضو بمجلس إدارتها، الأمريكيين من كافة الأطياف السياسية للمشاركة في احتجاجات السبت.وشهد الشهر الماضي حادثي إطلاق نار مروعين، أحدهما في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين، والآخر في سوبر ماركت في نيويورك خلف 10 قتلى من السود.وساهمت هذه الحوادث في إطلاق الدعوة للاحتجاجات التي تم التخطيط لتنظيمها في مئات المواقع.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/مقتل-10-أشخاص-إثر-4-حوادث-إطلاق-نار-في-أمريكا-1063160916.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049746811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d8e2af461d2f30d4eb9559cd93431aca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية

دعوة لتظاهرات حاشدة في أمريكا للمطالبة بإجراءات للحد من عنف الأسلحة النارية

15:50 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
تابعنا عبرTelegram
دعت منظمة أمريكية لتنظيم تظاهرات في أنحاء البلاد، اليوم السبت، إلى المطالبة بتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية للحد من العنف المدمر الذي تعاني منه البلاد.
وقالت منظمة "مسيرة من أجل حياتنا" التي تنظم التظاهرات، عبر موقعها الإلكتروني: "بعد عدد لا يحصى من وقائع إطلاق النار الجماعي وحالات العنف بالأسلحة النارية، حان الوقت للعودة للشوارع"، بحسب "فرانس برس".
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
مقتل 10 أشخاص إثر 4 حوادث إطلاق نار في أمريكا
6 يونيو, 08:30 GMT
وأضافت: "نظهر للمسؤولين المنتخبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من عنف السلاح".
تأسست مسيرة من أجل حياتنا على يد الناجين من إطلاق النار في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، والذين نظموا مسيرة حاشدة اجتذبت مئات الآلاف من الأشخاص في واشنطن في مارس/ آذار 2018.
ودعا ديفيد هوغ مؤسس المنظمة وعضو بمجلس إدارتها، الأمريكيين من كافة الأطياف السياسية للمشاركة في احتجاجات السبت.
وشهد الشهر الماضي حادثي إطلاق نار مروعين، أحدهما في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين، والآخر في سوبر ماركت في نيويورك خلف 10 قتلى من السود.
وساهمت هذه الحوادث في إطلاق الدعوة للاحتجاجات التي تم التخطيط لتنظيمها في مئات المواقع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала