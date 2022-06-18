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https://arabic.sputniknews.com/20220618/ملك-الأردن-يجري-اتصالا-هاتفيا-بالعاهل-المغربي-للاطمئنان-على-صحته-1063839227.html
ملك الأردن يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربي للاطمئنان على صحته
ملك الأردن يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربي للاطمئنان على صحته
أجرى ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره المغربي محمد السادس، على خلفية إصابة الأخير بفيروس كورونا. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T21:47+0000
2022-06-18T21:47+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار الأردن
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وخلال الاتصال اطمأن العاهل الأردني على صحة ملك المغرب، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.وعبر ملك الأردن خلال الاتصال عن تمنياته للملك محمد السادس بالشفاء العاجل، وبدوام الصحة والعافية.وكان الديوان الملكي المغربي، أعلن مساء يوم الخميس، إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا.ونقل موقع "هيسبريس"، عن الطبيب الشخصي للملك الدكتور لحسن بن اليمني، قوله إن "الملك محمد السادس، أصيب بفيروس كورونا دون أعراض".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الديوان-الملكي-المغربي-يعلن-إصابة-الملك-محمد-السادس-بفيروس-كورونا-1063732683.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار الأردن

ملك الأردن يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربي للاطمئنان على صحته

21:47 GMT 18.06.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYملك الأردن، عبد الله الثاني
ملك الأردن، عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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أجرى ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره المغربي محمد السادس، على خلفية إصابة الأخير بفيروس كورونا.
وخلال الاتصال اطمأن العاهل الأردني على صحة ملك المغرب، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
ملك المغرب يتلقى الجرعة الاولى من لقاح ضد فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
الديوان الملكي المغربي يعلن إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا
16 يونيو, 16:01 GMT
وعبر ملك الأردن خلال الاتصال عن تمنياته للملك محمد السادس بالشفاء العاجل، وبدوام الصحة والعافية.
وكان الديوان الملكي المغربي، أعلن مساء يوم الخميس، إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا.
ونقل موقع "هيسبريس"، عن الطبيب الشخصي للملك الدكتور لحسن بن اليمني، قوله إن "الملك محمد السادس، أصيب بفيروس كورونا دون أعراض".
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