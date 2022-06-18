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https://arabic.sputniknews.com/20220618/هجوم-بالمتفجرات-والرصاص-يستهدف-معبدًا-للهندوس-والسيخ-شمال-غربي-كابول-1063799314.html
هجوم بالمتفجرات والرصاص يستهدف معبدًا للهندوس والسيخ شمال غربي كابول
هجوم بالمتفجرات والرصاص يستهدف معبدًا للهندوس والسيخ شمال غربي كابول
دوت ثلاثة انفجارات وأصوات إطلاق نار في معبد للهندوس والسيخ بحي كارتي باروان شمال غربي العاصمة الأفغانية كابول. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T04:02+0000
2022-06-18T04:23+0000
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دوت ثلاثة انفجارات وأصوات إطلاق نار في معبد للهندوس والسيخ بحي كارتي باروان شمال غربي العاصمة الأفغانية كابول.ولم يُعرف عدد الضحايا أو الأضرار المادية.كان انفجار، وقع ظهر أمس الجمعة، في المسجد الرئيسي بمنطقة إمام صاحب بمحافظة قندور بأفغانستان، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد الضحايا وصل إلى 12 قتيلا و30 مصابا حتى الآن".وشهدت أفغانستان في الأونة الأخيرة عدة انفجارات؛ أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة، منتصف أغسطس/آب 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات في مساجد وأماكن حيوية أخرى.ووقع الهجوم الأعنف، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش"، أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"، كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/مقتل-12-شخصا-وإصابة-30-آخرين-إثر-انفجار-داخل-مسجد-في-أفغانستان-1063768484.html
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أخبار كابول, أخبار أفغانستان اليوم

هجوم بالمتفجرات والرصاص يستهدف معبدًا للهندوس والسيخ شمال غربي كابول

04:02 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 04:23 GMT 18.06.2022)
© AP Photo / Wali Sabawoonصورة أرشيفية.. انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
صورة أرشيفية.. انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
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دوت ثلاثة انفجارات وأصوات إطلاق نار في معبد للهندوس والسيخ بحي كارتي باروان شمال غربي العاصمة الأفغانية كابول.
كابول - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "معبدا للهندوس والسيخ تعرض لهجوم، حيث دوت ثلاثة انفجارات وأصوات إطلاق نار في المعبد".
ولم يُعرف عدد الضحايا أو الأضرار المادية.
كان انفجار، وقع ظهر أمس الجمعة، في المسجد الرئيسي بمنطقة إمام صاحب بمحافظة قندور بأفغانستان، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد الضحايا وصل إلى 12 قتيلا و30 مصابا حتى الآن".
وشهدت أفغانستان في الأونة الأخيرة عدة انفجارات؛ أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين إثر انفجار داخل مسجد في أفغانستان
أمس, 12:11 GMT
ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة، منتصف أغسطس/آب 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات في مساجد وأماكن حيوية أخرى.
ووقع الهجوم الأعنف، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش"، أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.
وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"، كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
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