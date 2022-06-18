https://arabic.sputniknews.com/20220618/وكالة-ولي-العهد-السعودي-يزور-مصر-والأردن-قبل-توجهه-إلى-تركيا-1063820984.html
وكالة: ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا
وكالة: ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا
يقوم ولي العهد السعودي بدءا من الاثنين المقبل بزيارة مصر والأردن في جولة إقليمية مصغرة تأخذه إلى تركيا في أول زيارة رسمية له. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:25+0000
2022-06-18T14:25+0000
2022-06-18T14:25+0000
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ولي العهد محمد بن سلمان
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول سعودي، قوله إن "جولة ولي العهد الأسبوع المقبل ستبدأ الإثنين في مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا".وأشار إلى أن "الزيارة ستتضمن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار والطاقة".في سياق متصل، قال دبلوماسي مقيم في الرياض، إن "الجولة تتضمن مصر والأردن ... إلا إذا حدث تغيير في اللحظات الأخيرة"، مشيرا إلى أن هناك جولة أخرى، مقررة قريبا، في نهاية يوليو/ تموز/ المقبل تشمل اليونان وقبرص والجزائر".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل.وكان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا في 25 مايو/أيار الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده الملك سلمان، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.وأجرى الرئيس التركي، أواخر أبريل/نيسان الماضي، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين، أكد خلالها أن بلاده تجاوزت خلافاتها مع الرياض.وتوترت العلاقات بين الخصمين الإقليميين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الأردن, أخبار مصر الآن, ولي العهد محمد بن سلمان
وكالة: ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا
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يقوم ولي العهد السعودي بدءا من الاثنين المقبل بزيارة مصر والأردن في جولة إقليمية مصغرة تأخذه إلى تركيا في أول زيارة رسمية له.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول سعودي، قوله إن "جولة ولي العهد الأسبوع المقبل ستبدأ الإثنين في مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا".
وأشار إلى أن "الزيارة ستتضمن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار والطاقة".
في سياق متصل، قال دبلوماسي مقيم في الرياض، إن "الجولة تتضمن مصر والأردن ... إلا إذا حدث تغيير في اللحظات الأخيرة"، مشيرا إلى أن هناك جولة أخرى، مقررة قريبا، في نهاية يوليو/ تموز/ المقبل تشمل اليونان وقبرص والجزائر".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل
.
وكان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا في 25 مايو/أيار الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده الملك سلمان، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.
وأجرى الرئيس التركي، أواخر أبريل/نيسان الماضي، زيارة رسمية إلى السعودية
استغرقت يومين، أكد خلالها أن بلاده تجاوزت خلافاتها مع الرياض.
وتوترت العلاقات بين الخصمين الإقليميين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.